Если скрепой общественной морали является физическое тело человека (когда это женщина), его сексуальная ориентация (когда не гетеро) или цвет кожи (когда не белый), – то почему ей не может быть Бог, храм, “традиция”, 9 мая 1945 года или Красная площадь?
Ведь если мы считаем, что в нашем мире – помимо уголовщины, помимо явного криминала, – есть какие-то “преступления против морали”, есть сакральные неприкосновенные объекты, даже символическое, даже самое ненасильственное покушение на которые должно караться, – то тогда всякое духовное в этом качестве намного увлекательнее физического, а ХХС как объект уважения и контроля выглядит намного серьезнее, чем чья-то, извините, задница.
И тогда – следуя этой логике – правильно было сажать Пусси Райот, а не легкомысленно говорить, что, дескать, выгнать надо было девиц с солеи и закрыть вопрос.
Ну уж нет.
Религиозные чувства были страшно оскорблены, а правило фемини, тьфу, то есть Трулльского собора было явно нарушено.
Они же прикоснулись к чужому священному “телу”, не так ли?
И даже поплясали на нем.
Пусть и ничего не сломали, никого не побили, ничего не украли, но – обидели же, нахамили, нагло перешли сквозь границы храмового пространства.
А кто сказал, что храмовое пространство для верующего человека – что-то менее важное, чем его личное пространство?
Привет, Милонов.
Вы даже не понимаете, в какую бездну ада ведет эта логика.
Ну а конечная станция этого маршрута уже очевидна.
Это шариат.
Это шариат
Если скрепой общественной морали является физическое тело человека (когда это женщина), его сексуальная ориентация (когда не гетеро) или цвет кожи (когда не белый), – то почему ей не может быть Бог, храм, “традиция”, 9 мая 1945 года или Красная площадь?
Оставьте комментарий
|««« 8 марта
|Михаил Ефремов »»»