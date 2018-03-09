{ 9 марта 2018 }

Это шариат

Рубрики: [Фейсбук]  

Если скрепой общественной морали является физическое тело человека (когда это женщина), его сексуальная ориентация (когда не гетеро) или цвет кожи (когда не белый), – то почему ей не может быть Бог, храм, “традиция”, 9 мая 1945 года или Красная площадь?
Ведь если мы считаем, что в нашем мире – помимо уголовщины, помимо явного криминала, – есть какие-то “преступления против морали”, есть сакральные неприкосновенные объекты, даже символическое, даже самое ненасильственное покушение на которые должно караться, – то тогда всякое духовное в этом качестве намного увлекательнее физического, а ХХС как объект уважения и контроля выглядит намного серьезнее, чем чья-то, извините, задница.
И тогда – следуя этой логике – правильно было сажать Пусси Райот, а не легкомысленно говорить, что, дескать, выгнать надо было девиц с солеи и закрыть вопрос.
Ну уж нет.
Религиозные чувства были страшно оскорблены, а правило фемини, тьфу, то есть Трулльского собора было явно нарушено.
Они же прикоснулись к чужому священному “телу”, не так ли?
И даже поплясали на нем.
Пусть и ничего не сломали, никого не побили, ничего не украли, но – обидели же, нахамили, нагло перешли сквозь границы храмового пространства.
А кто сказал, что храмовое пространство для верующего человека – что-то менее важное, чем его личное пространство?
Привет, Милонов.
Вы даже не понимаете, в какую бездну ада ведет эта логика.
Ну а конечная станция этого маршрута уже очевидна.
Это шариат.

Дмитрий Ольшанский


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$LF

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