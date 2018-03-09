Если скрепой общественной морали является физическое тело человека (когда это женщина), его сексуальная ориентация (когда не гетеро) или цвет кожи (когда не белый), – то почему ей не может быть Бог, храм, “традиция”, 9 мая 1945 года или Красная площадь?

Ведь если мы считаем, что в нашем мире – помимо уголовщины, помимо явного криминала, – есть какие-то “преступления против морали”, есть сакральные неприкосновенные объекты, даже символическое, даже самое ненасильственное покушение на которые должно караться, – то тогда всякое духовное в этом качестве намного увлекательнее физического, а ХХС как объект уважения и контроля выглядит намного серьезнее, чем чья-то, извините, задница.

И тогда – следуя этой логике – правильно было сажать Пусси Райот, а не легкомысленно говорить, что, дескать, выгнать надо было девиц с солеи и закрыть вопрос.

Ну уж нет.

Религиозные чувства были страшно оскорблены, а правило фемини, тьфу, то есть Трулльского собора было явно нарушено.

Они же прикоснулись к чужому священному “телу”, не так ли?

И даже поплясали на нем.

Пусть и ничего не сломали, никого не побили, ничего не украли, но – обидели же, нахамили, нагло перешли сквозь границы храмового пространства.

А кто сказал, что храмовое пространство для верующего человека – что-то менее важное, чем его личное пространство?

Привет, Милонов.

Вы даже не понимаете, в какую бездну ада ведет эта логика.

Ну а конечная станция этого маршрута уже очевидна.

Это шариат.