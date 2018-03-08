{ 8 марта 2018 }

Чучо Вальдес с программой «Лучшее»

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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15 марта на исторической сцене концертного зала имени Чайковского  с единственным концертом  выступит величайший пианист,   Легенда мирового джаза   Чучо Вальдес —   лауреат шести премий Грэмми и трех латинских премий Грэмми. Чучо Вальдес по праву является ключевой фигурой в эволюции афро-кубинского джаза в течение последних 50 лет. 

New-YorkTimes

Наглядная демонстрация его высочайшего мастерства Чучо Вальдеса  как композитора и исполнителя: энциклопедический словарь афро-кубинских ритмов и роскошная палитра, включающая всевозможные современные направления джаза, а также традиционный классический репертуар.

Маэстро Чучо Вальдес – одно из величайших сокровищ мира музыки.  Вальдес  удивительным образом  вплетает в свою работу народные, джазовые и классические составляющие, создавая единое музыкальное видение.

В 1972 году Чучо выпустил свой четвертый альбом – трио, записанное с участием тулумбасов и бата-барабанов – Jazz Batá. Смешение джаза с традиционными ритмами священной баты станет стилистической  основой творчества культовой группы Чучо – Irakere 

Чучо получил огромный музыкальный опыт, выступая на лучших сценах Кубы в качестве пианиста вместе со своим отцом Бебо Вальдесом и его оркестром Sabor de Cuba, а также вместе с легендарным Orquesta Cubana de Música Moderna. В начале 70-х Чучо направил все свои творческие силы на создание Irakere, ансамбля, который разделил историю афро-кубинского джаза на до и после. Чучо был дирижером, пианистом, главным композитором и аранжировщиком Irakere на протяжении более 30 лет. Однако начиная с 2005 года, он сосредоточил свои усилия на личной карьере, выбрав работу в качестве пианиста и художественного руководителя небольших ансамблей. Сейчас Чучо 65 лет, но его техника и творчество столь же феноменальны, как и прежде. В связи со своим юбилейным туром в 2015 году Чучо выпустил альбом, удостоенный премии Грэмми – «Посвящение Irakere: Живое выступление в Маrciac» (Джаз-Виллидж / Harmonia Mundi).

Downbeat 

И как композитор, и как пианист, Вальдес является одним из великих столпов в истории современного джаза.

«Irakere» означает «лес» на языке йоруба Западной Африки. В 1978 году продюсер CBS Брюс Лундвалл подписал контракт с группой. После победы в номинации Грэмми за лучшую латинскую запись в 1979 году группа создала уникальное собрание композиций, которое включает в себя такие танцевальные записи, как «Homenaje a Beny More» (Pimienta 1989) и «Нерушимый» (Sony 1997); исследования афро-кубинской религиозной музыки – «Babalu Aye» (Bembe 1999) с участием великого певца Лазаро Роса.

В московскую программу великого маэстро, который совершает мировое турне, войдут  лучшие произведения за его сорокалетнюю карьеру. Зрителям будет представлены  мировые шедевры  афро-кубинской и традиционной кубинской музыки, классика и джазовые стандарты. 

Билеты на концерт можно купить на сайте организатора  www.rammusic.ru

 

Нелли БЕГАНОВА

Чучо Вальдес

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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