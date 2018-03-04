Ныне стремительно моднеющего чувака по фамилии Дудь я запомнил с первого его появления в качестве ведущего программы «Удар головой» на приснопамятном канале «Россия 2». Такого лица в прямом смысле слова на федеральном канале видеть не доводилось – словно [Читать...]

Посмотрел интервью Познера Дудю. Про Дудя я читал, что это какой-то суперзверь в интервью. По отношению к Познеру он был удивительно комплиментарен. Дудь неплохой интервьюер, но. Все-таки я уверен (по-стариковски, наверное), что у серьезного журналиста должен быть жизненный [Читать...]