Меня тут спросили, в чем секрет успеха Дудя? Все просто. Он часть спектакля.. И все силебритиз толпой повалили вдруг откровенничать с каким-то Дудем.
Надо? Вот и Грудинин говорит, что любит Сталина. Нужно? Ок. Вот вам белоиммигрант Серебряков с не любовью к русским. Цель достигнута. В перерывах можно и с Агутиным покалякать о музыке, как бы отвлекаясь и отвлекая от выполнения задания партии. Апогеем будет выход Путина в белом фраке.
Вот такой вот незатейливый секрет успеха.
Дудь
Меня тут спросили, в чем секрет успеха Дудя? Все просто. Он часть спектакля.. И все силебритиз толпой повалили вдруг откровенничать с каким-то Дудем.
Оставьте комментарий
|««« Не тех сожгли