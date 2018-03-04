{ 4 марта 2018 }

Дудь

Рубрики: [Фейсбук]  

Меня тут спросили, в чем секрет успеха Дудя? Все просто. Он часть спектакля.. И все силебритиз толпой повалили вдруг откровенничать с каким-то Дудем.
Надо? Вот и Грудинин говорит, что любит Сталина. Нужно? Ок. Вот вам белоиммигрант Серебряков с не любовью к русским. Цель достигнута. В перерывах можно и с Агутиным покалякать о музыке, как бы отвлекаясь и отвлекая от выполнения задания партии. Апогеем будет выход Путина в белом фраке.
Вот такой вот незатейливый секрет успеха.

Александр Гутин


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