Глядя на Путина и его Федеральное Собрание, я думаю: ну и зачем было менять Леонида Ильича и его “отчетный доклад съезду КПСС” на все это? Труба стала ниже, дым жиже, кучу всего отрезали и сократили, вместо советских генералов [Читать...]

ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ: 1. Бюджет-98 не принят Госдумой в четвертом чтении. Чьи интересы, по-Вашему, отражает эта ситуация? 2. Станет ли общественно значимым фактором президентское послание Совету Федерации? Мартин ШАККУМ президент Фонда “Реформа” 1. Дело не в том, что бюджет [Читать...]