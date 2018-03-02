Сразу видно поколение, выросшее на политинформациях.
Солидно и вдумчиво дети позднего СССР рассказывают друг другу про сложную международную обстановку, разрядку напряженности и американские першинги в Европе.
У одной части фейсбучного спектра Доктор Хайдер снова начал есть. У другой – инсультные сердца снова требуют перемен.
Это и в 1985 была повестка для лузеров. А нормальные люди думали, где купить двухкассетный Sharp и монгольскую кожаную куртку.
Спустя тридцать лет ничего не изменилось.
Вместо двухкассетника нормальные отцы семейства парятся по поводу ипотеки на новую квартиру в доме с подземным гаражем и мединститутом для младшей дочери.
Для них Путин вроде бы как посветил первую половину послания.
Но, только эти люди привыкли никаких посланий не слушать и газет не читать. Они просто работают как проклятые.
Послание
Сразу видно поколение, выросшее на политинформациях.
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