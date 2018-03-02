{ 2 марта 2018 }

Послание

Рубрики: [Фейсбук]  

Сразу видно поколение, выросшее на политинформациях.
Солидно и вдумчиво дети позднего СССР рассказывают друг другу про сложную международную обстановку, разрядку напряженности и американские першинги в Европе.
У одной части фейсбучного спектра Доктор Хайдер снова начал есть. У другой – инсультные сердца снова требуют перемен.
Это и в 1985 была повестка для лузеров. А нормальные люди думали, где купить двухкассетный Sharp и монгольскую кожаную куртку.
Спустя тридцать лет ничего не изменилось.
Вместо двухкассетника нормальные отцы семейства парятся по поводу ипотеки на новую квартиру в доме с подземным гаражем и мединститутом для младшей дочери.
Для них Путин вроде бы как посветил первую половину послания.
Но, только эти люди привыкли никаких посланий не слушать и газет не читать. Они просто работают как проклятые.

Сергей Ключенков


Похожие посты:


  1. Сегодняшнее послание Путина

    2. Сегодняшнее послание Путина

    Глядя на Путина и его Федеральное Собрание, я думаю: ну и зачем было менять Леонида Ильича и его “отчетный доклад съезду КПСС” на все это? Труба стала ниже, дым жиже, кучу всего отрезали и сократили, вместо советских генералов [Читать...]


  2. Станет ли общественно значимым фактором президентское послание Совету Федерации?

    3. Станет ли общественно значимым фактором президентское послание Совету Федерации?

    ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ: 1. Бюджет-98 не принят Госдумой в четвертом чтении. Чьи интересы, по-Вашему, отражает эта ситуация? 2. Станет ли общественно значимым фактором президентское послание Совету Федерации? Мартин ШАККУМ президент Фонда “Реформа” 1. Дело не в том, что бюджет [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»