Барабанщики оказались самыми умными и гармоничными

Ударники являются самыми умными из всех музыкантов. Расхожие заблуждения по поводу интеллекта барабанщиков, растиражированные в анекдотах, опровергло исследование ученых из Каролинского института Стокгольма. Как выяснилось, ударники обладают врожденными навыками решения проблем и оказывают положительно влияние на окружающих их людей, то есть, в первую очередь, коллег по музыкальному коллективу.

В ходе эксперимента барабанщики, сыгравшие небольшой сет, набирали гораздо больше баллов, чем другие музыканты, в тесте из 60 вопросов (какие именно были вопросы – не уточняется). По мнению ученых, мультизадачность, с которой сталкивается ударник, играющий сразу на нескольких инструментах и отвечающий за ритм, заставляет его мозг работать интенсивнее над решением любых задач.

Другие исследования показали, что ритмическая музыка делает даже слушающих ее людей умнее. Профессор психологии из Университета Вашингтона обнаружил, что его ученики получали более высокие оценки после прохождения ритмической светозвуковой терапии. А исследователь с медицинского факультета Техасского Университета провел похожие опыты с учениками младших классов школ, в частности, детьми с СДВГ. По его мнению, эффект ритмической музыки был аналогичен приему лекарств для стимуляции мозговой деятельности (например, риталина) и повышал IQ, особенно, у мальчиков. Эффект при этом получался долгосрочный.

И, наконец, исследователи из Гарвардского университета выяснили, почему барабанщики могут делать ошибки во время игры. Причиной стало не незнание мелодии, а особенное устройство внутренних биоритмов ударников. Оказывается, внутренние часы барабанщика двигаются не линейно, а волнами, как биоритмы планеты Земля, и именно она заставляет их ошибаться. Такой же волнообразный ритм можно наблюдать также в мозге человека, в сердечных ритмах во время сна и нервных импульсах в кошачьих ушах. То есть барабанщики плюс ко всему прекрасно гармонируют с природой.