Недавно я случайно посмотрел глупое шведское кино: мальчик-попаденец переезжает в вагоне метро из 1973 года в 2016-й, переживает какие-то приключения, а в финале решает остаться в современности.

Не получилось.

1973 год так наглядно, так очевидно лучше, разумнее и красивее 2016 года, что честный финал должен был быть прямо противоположным: герой, прихватив из 2016 года то, что ему было нужно, будь то достижения прогресса или любимая девушка, с ухмылкой смывается обратно, дураков нет – тут у вас жить.

И это – оставляя в покое отдельную проблему советского лагеря – интересный вопрос.

Почему именно эта эпоха – шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века – выглядит так убойно-неотразимо?

Мир до этого времени – интересный, иногда даже очень интересный, но, мягко говоря, не вызывающий желания там остаться. Мир после этого времени – последних лет тридцати с лишним – производит впечатление медленного съезжания по наклонной.

А вот эти лет двадцать – условно говоря, от убийства Кеннеди до создания MTV – представляются лучшим, что было в истории человечества вообще.

Забавно, если “когда-то потом”, после конца света – окажется (неясно, правда, кто будет об этом судить), что это и был золотой век Земли.