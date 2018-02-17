Москва златоглавая как магнит всегда притягивала к себе. Ни один экскурсовод не обходился без фразы о том, сколько миллионов “дорогих гостей столицы” прибывают в нее ежедневно и пребывают в ней. И по-прежнему Москва наводнена приезжими: теперь они – [Читать...]

Все хотят быть участниками шоу, все спят и видят, как они превосходят по части искрометного мастерства меня и Колю Фоменко, все хотят, чтоб их показывали крупным планом по телевизору, чтоб вручали чеки и мельхиоровые сервизы на двенадцать персон… [Читать...]