{ 17 февраля 2018 }

«Магнит»

Рубрики: [Фейсбук]  

Немного про “Магнит”.
Если розничная сеть вместо того, чтобы торговать колбасой и следить за чистотой в магазинах, начинает строить хлебокомбинаты, грибные фермы и тепличные хозяйства, это верный показатель того, что менеджмент улетел в космос.
Учитывая, что рентабельность продуктового ритейла – всего 7% до уплаты налогов, понятно, что из космоса придется очень быстро и больно падать.
Что и случилось с товарищем Галицким.
Это называется – конкуренция, друзья мои.
Кто-то выигрывает, кого-то – относят на кладбище.
Акционеры “Магнита” решили, что компанию хоронить рано и предложили основателю подлечить психику и заняться детским футболом.
Это, кстати, очень цивилизовано и говорит о том, что в России очень зрелый бизнес и миноритарии не являются заложниками даже основателей компаний, в которые они вложили деньги.
Но при желании можно конечно поговорить про рейдерство и ползучую национализацию.

Сергей Ключенков


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