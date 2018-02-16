Демократия

Слишком много демократии

У нас – с перебором. Где, в какой стране возможно прилюдное ОСКОРБЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА? В Интернете? В СМИ? На радио?

Я могу понять самого Президента – он человек скромный, и ему на все это плевать. Караван идет, собаки лают..

Но мне-то не наплевать. Да и большинству – тоже.

И закрадывается темная мыслишка – а может, Сталин-то был и прав?

Уважение можно получить только СТРАХОМ. Чтобы языки прикусывали. Тогда и все дела на ПОЛЬЗУ Отечества рельефнее становятся.

А страха сейчас нет. И уважения. И элементарной БЛАГОДАРНОСТИ. Ни у кого. Есть только вой, визг и бесноватость.