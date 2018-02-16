Требую законодательно запретить остохреневший козырный аргумент в споре, насчет того, что , когда рухнула советская власть, никто не вышел ее защищать.
Да просто основная масса населения не вполне понимала, что это означает.
Люди привыкли, что все перемены носят декларативный характер.
Все устали от перестройки, ускорения и просто хотели кушать, поэтому решили: СССР там или СНГ – один хрен, ничего особенно не изменится, ну, нехай будет СНГ.
А никакого осознанного выбора не было!
Равнодушно проголосовали на референдуме за сохранение Союза, равнодушно восприняли его распад.
СССР
Требую законодательно запретить остохреневший козырный аргумент в споре, насчет того, что , когда рухнула советская власть, никто не вышел ее защищать.
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