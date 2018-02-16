Хочу несколько прояснить свою позицию по вопросу “независимости” постсоветских стран, ввиду некоторых недавних дискуссий на эту тему: я считаю распад и разгром СССР величайшей трагедией в нашей новейшей истории, и распадом именно реальной, настоящей России, а не выдуманной, [Читать...]

В Санкт-Петербурге завершились съемки нового клипа Олега Газманова. Экранизирована была песня под рабочими названиями «Сделан в СССР» и «Это моя страна» – предположительно хедлайнер будущей концертной программы и альбома, которые будут представлены на суд публики в феврале будущего [Читать...]

Новая книга Сергея «Паука» Троицкого «ОбрАДно в СССР» поступила в продажу в конце августа. Мемуары скандального рок-музыканта, выпустило издательство «Алгоритм» совместно с Корпорацией тяжелого рока. В своей книге Паук делится воспоминаниями о жизни в 70-е и 80-е годы [Читать...]

Вышла в свет новая книга Сергея «Паука» Троицкого «ОбрАДно в СССР». В своей книге Паук делится воспоминаниями о жизни в 70-е и 80-е годы прошлого столетия. Музыкант рассказывает о детстве и отрочестве, которые прошли в обычном московском дворе, [Читать...]

Читатель Филимонов прав: существуют десятки гипотез, претендующих на объяснение механизмов, посредством которых была разрушена могущественная держава – СССР, претендовавшая на ведущую роль в мире. Необходимо честно признать: никто из нас ни в 70-е, ни в 80-е годы не [Читать...]