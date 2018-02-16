Мы сейчас драматически переживаем гибель сотрудников ЧВК в Сирии, вокруг этого на государственном уровне идет большой скандал, а я подумал: если бы в Америке, в Британии, еще где-то в западном мире взрослый человек завербовался в частную армию, поехал искать кондотьерского счастья в третий мир и там погиб, – стало бы это большой национальной драмой?

Конечно же, нет.

Ну, пошел господин Икс воевать в Африку за интересы чьего-то бизнеса или за одного диктатора против другого – законно пошел или не очень, неважно, – это его дело, точка.

Но мы-то переживаем смерть этих людей почти как смерть призывников в Грозном в 1995 году.

Мы психологически не воспринимаем этих людей как кондотьеров, пиратов Его Величества – какими они формально являются.

Мы оплакиваем их как жертв.

А почему?

Потому что мы не верим, что в России есть что-то “частное”.

В какое-то “частное дело” – не верим.

Мы исходим из того, что там, где фигурирует “частное” – там работает просто форма государственного обмана, когда чиновники что-то впаривают, продают, передают из рук в руки, покупают более выгодным и безответственным для себя способом, тогда как сделать все то же самое, но собственно в роли чиновников – для них дорого, хлопотно, обременительно.

Проще и лучше нас обмануть с помощью “частного”, – а дальше будет обычное: “государство тут не при чем, что за претензии?”

И мы правы.

Многие социальные институты в России пародируют разные формы западного мира, но ими не являются.

Наши чиновники – это не их чиновники, наши налоги – это не их налоги, наши суды и законы – это не их суды и законы, вот и наши сотрудники ЧВК – это не герои голливудского боевика, отчаянные авантюристы и кондотьеры, – а несчастные обманутые мужики из депрессивных провинциальных городов, которым государство обязано было что-то дать – работу, которой нет, пенсию человеческую, службу в сокращенной воинской части, что угодно, но – “денег нет”, “работайте за 15 тысяч рублей”, “обратитесь в Спортлото”, – и тогда эти люди берут себе билет в смерть за те деньги, за те условные полторы тысячи долларов, которые в западном мире им бы заплатили за ту работу, выполняя которую они остались бы живы.

В России нет ничего “частного”.

В России есть только специально созданные пустоты в казенной собственности и казенной работе, которые государство делает “частными” для собственной выгоды или собственной экономии.

А на самом деле система должна.

Она должна всем, всегда и за все – в том числе и этим погибшим – и без всякой Сирии.

Должна за саму жизнь на севере, жизнь в дрянных многоэтажках с разбитыми дорогами, должна за украденный и вывезенный триллион долларов – тогда как предлагает система пятнадцать тысяч рублей, должна за то, что отдает деньги мигрантам и кормит Азию, и бесконечно прощает долги, и по пятнадцать раз переделывает свои стадионы, танцуя перед вип-иностранцами, она должна, повторяю, за все.

И не отдает.

Делает вид, что “денег нет”, – а платит по-человечески только за всякую гадость, вроде войны в чужой пустыне.

Так что мы правильно делаем, что сострадаем сотрудникам ЧВК как призывникам.

Они и есть призывники – ограбленные и обманутые.

Российская Федерация, дорогая, не надо рассказывать про то, кто там госслужащий, кто бюджетник, а кто частное лицо, и где у тебя госкорпорация, а где регистрация на Каймановых островах, не надо этих наперстков.

Русскому народу нужны деньги.