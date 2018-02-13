Дважды изнасилованная героиня ток-шоу Малахова “Пусть говорят!” Диана Шурыгина решила восстановить себе девственность! Во время встречи с улыбчивым пластическим хирургом она поинтересовалась подробностями операции и заявила, что готова! Всё это – лишнее свидетельство того неоспоримого факта, что поэт в России является пророком. Когда Диана еще только появилась на свет, я уже предвидел эту ситуацию и написал произведение

БАЛЛАДА О СЛЕПОМ ХИРУРГЕ

Фотомодель Коровникова Мила,

В себе пытаясь что-то изменить,

Утерянную девственность решила

За сорок тыщ рублей восстановить.

Такую цену ей назвал знакомый

Хирург Апполинарий Голубец,

Болевший в раннем детстве глаукомой,

И потерявший зренье наконец,

Когда он, посетив факультативом

Любимый хирургический кружок,

Пролил на глаз реторту с реактивом

И получил химический ожог.

Еще он от рожденья был якутом,

Но это не беда в сравненьи с тем,

Что был к тому же он и лилипутом,

А в остальном он не имел проблем.

Его всегда притягивала тайна,

Которой дышит внутренний наш мир,

И потому, быть может, не случайно

Надел он хирургический мундир,

И, несмотря на рост и глаукому,

И прочие проблемы бытия,

Он скальпель брал и резал по живому,

И повторял: «Держись, душа моя!»

Но говоря о голубцовском даре,

Чтоб объективно подвести итог,

Скажу по правде, что Аполлинарий

Нормально оперировать не мог,

А потому он поступил иначе:

В своей работе, не жалея сил,

Он специализироваться начал

На том, о чем я раньше говорил.

И девушка Коровникова Мила,

Придя к нему раскрыла с ходу рот:

- Я к вам пришло, я денег накопила,

Здесь сорок тысяч, посчитайте, вот

Все, что я заработала за эти

Недели мод, показы, дефиле…

Верните, доктор, девственность, зашейте,

Мне тяжело жить с этим на земле!

- Душа моя, красавица, подруга,

Зачем судьбу уродовать свою?

У Вас и так, смотрю, с мозгами туго,

Теперь еще и ТАМ я Вам зашью!

- Вы, доктор, не стесняйтесь, зашивайте,

Кто не рискует – тот не пьет вино!

Мне все равно, Вы это так и знайте,

Ну то есть, в смысле, что не все равно!

Я потеряла веру жить в надежде

На светлую и добрую любовь,

Но я хочу, чтоб стало все, как прежде,

Чтоб чистота ко мне вернулась вновь,

Чтоб снова с юга прилетели птицы,

Чтоб ласковое солнце по плечам…

Я верю в то, что это возвратится!

Аполлинарий думал и молчал.

- Вот Вы молчите тут о чем попало

И Вам меня, наверное, не жаль,

А я недавно в книжке прочитала

Про чашечку одну – Святой Грааль,

Которую когда-то потеряли

Да и насрали там в конце концов…

Вот так вот и в моей святой граале

Паслись десятки конченных козлов!

Да, в жизни у меня все это было,

Я признавала только барахло,

Я никого бесплатно не любила,

Я отдавалась тупо за бабло!

- Душа моя, – сказал Аполлинарий –

Мы все не святы, это не секрет,

Но стоит ли свой прятать дельфинарий,

Подумайте, Людмила!…

- Доктор, нет!

Мой модус и вивендис безобразен,

Я поняла, что жизнь моя – обман,

Я больше не хочу всей этой грязи,

Мне ненавистен Пётр Листерман!

Зашейте мне её, Аполлинарий,

Чтоб никому, нигде и никогда,

Чтоб ни один малюсенький комарик

Свой сраный хобот не макал туда!

Хочу, чтобы рассвет ко мне вернулся,

Я больше не могу так гнусно жить!…

Аполлинарий грустно усмехнулся:

- Так Вам восстановить или зашить?

Восстановлю, зашью ли – всё пустое,

Скажу Вам, дорогая, не тая:

И так и этак обосрут святое…

Ну как решили Вы, душа моя?

- Восстановить…

Аполлинарий хмуро

Достал из шкафа скальпель не спеша

И тихо произнес:

- Какая дура,

Моя святая русская душа!