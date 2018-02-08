О заумных дамах

Это жесть. Особенно тяжело, если чувство юмора было по дороге потеряно в процессе эволюции или не ночевало вообще.

Зато эти дамы легко узнаваемы.Я стараюсь держаться от них подальше – по мере возможности. Они от меня – тоже.

Итак..

1. Наукообразные дамы . Если за чашечкой кофе дама сообщит вам, что корреляция трансцедентального восприятия экономического развития подлежит конгруэнтности – подзывайте официанта сразу же. И расплачивайтесь сразу же и только за себя. Дабы не вызвать возмущения гендерным высокомерием.

Эти дамы упиваются своей научностью, они спят с томиком своих статей в умных журналах. Уверены, что любой мужчина должен раскрыть рот от восхищения и тут же оценить колоссальные достижения слабой женщины.

2. Психологини. Тип дам, которые на меня нагоняют мистический ужас.

Как правило, прошли какие-то левые курсы, но уверены, что психология их конек. Начинают светскую беседу однообразно :” Мне крайне интересно, к какому типу Вы относитесь…” Приходится намекать, что я тот еще тип..

Шуток не понимают категорически. В каждом слове ищут подтверждения Фрейда. Обычно хлопают дверью ( виртуально) и натурально в середине беседы по выявлению моего типа.

3.Политиканки. Безнадежный вид. Горят идеей и способны говорить только о политике.

Вернее, о своей политике. У них все всегда плохо. Уминая третье пирожное, рассуждают о голодном бедном народе. Если предложить поделиться с народом хотя бы пирожным – тут же падаешь в их глазах ниже плинтуса. Как ограниченный тупой тип. Форменное быдло..

4. Литературные редакторы. Мой любимый тип. Их подбирают по лекалу. Они всегда страшно заняты. Знают, что нужно народу. Народу нужны – слезы скорби. Они должны оплакивать свою горестную жизнь и найти силы ее разрушить.

А мои рассказы – это иллюзия оптимизма. Я Лука ( по Горькому), который внушает беспочвенный оптимизм. И вообще – это безнравственно смеяться и радоваться жизни . Потому что жизнь тяжела и беспросветна.

Не буду растекаться мыслию по древу – есть еще много типов “узко-умных” дам, но прихожу к выводу – слава-те Господи, что остались еще жизнерадостные хохотушки, абсолютно ветреные особы, легкомысленные бабочки и просто остроумные дамы.. Как они облагораживают нашу тяжелую мужскую жизнь))