Чак Норрис требует от «Крутого Уокера» 30 млн долларов

Две российские топ-модели – 18-летняя Виктория Багрянцева и 25-летний Александр Давыдов – отправились в Даллас для съемок очередной (105 – 106) серии сериала “Крутой Уoкер”. В популярном телебоевике Виктория и Александр сыграют русских молодоженов, отважившихся провести свой медовый [Читать...]

Молодой американец украл детали автомобиля Porsche Carrera GT, на котором разбился Пол Уокер. Фрагменты были похищены прямо с эвакуатора, о чем сообщили в полицию очевидцы. Они же предоставили стражам порядка данные, которые помогли вычислить похитителя. Им оказался Джеймсон [Читать...]

Фрэнк Сиверо подал в суд на создателей «Симпсонов». Актер считает, что один из героев анимационного сериала – спрингфилдский мафиози Луи – скопирован с его персонажа Фрэнки Карбоне из фильма Мартина Скорсезе «Славные парни». За несанкционированное использование внешности г-н Сиверо рассчитывает [Читать...]

При получении награды Teen Choice Awards за седьмой «Форсаж» Вин Дизель произнес трогательную речь в память о погибшем коллеге и товарище Поле Уокере. – Я просто не могу принять эту награду, не сказав кое о ком очень, очень, очень [Читать...]

Мать трагически погибшего актера Пола Уокера («Форсаж») заполнила официальные документы, необходимые для установления опеки над его дочерью. Ранее Шерил Уокер заявила, что настоящая мать 15-летней Медоу (Ребекка Сотерос) борется с алкогольной зависимостью и не может осуществлять должный присмотр [Читать...]