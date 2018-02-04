Чак Норрис требует от «Крутого Уокера» 30 млн долларов

Американский киноактёр Чак Норрис подал в суд на компании CBS и Sony Pictures Television. Представители артиста утверждают, что их клиенту не выплатили деньги за съёмки в культовом сериале «Крутой Уокер», причитающиеся ему по контракту. Как сообщает Deadline, сумма иска составляет 30 млн долларов, то есть 23% от прибылей, полученных в результате всех коммерческих использований телешоу. Компания Top Kick, представляющая интересы Норриса, утверждает, что CBS и Sony Pictures Television грубо нарушили условия контракта, а кроме того, «отклоняли и игнорировали» выгодные предложения третьих сторон.
Сериал «Крутой Уокер» шёл на канале CBS с 1993 по 2001 годы. Телешоу транслировалось более чем в ста странах по всему миру и снискало статус культового.