{ 4 февраля 2018 }

Чак Норрис требует от «Крутого Уокера» 30 млн долларов

Рубрики: [Кино]  

Американский киноактёр Чак Норрис подал в суд на компании CBS и Sony Pictures Television. Представители артиста утверждают, что их клиенту не выплатили деньги за съёмки в культовом сериале «Крутой Уокер», причитающиеся ему по контракту. Как сообщает Deadline, сумма иска составляет 30 млн долларов, то есть 23% от прибылей, полученных в результате всех коммерческих использований телешоу. Компания Top Kick, представляющая интересы Норриса, утверждает, что CBS и Sony Pictures Television грубо нарушили условия контракта, а кроме того, «отклоняли и игнорировали» выгодные предложения третьих сторон.

Сериал «Крутой Уокер» шёл на канале CBS с 1993 по 2001 годы. Телешоу транслировалось более чем в ста странах по всему миру и снискало статус культового.

.


Похожие посты:


  1. У крутого Уокера свое представление о русских

    2. У крутого Уокера свое представление о русских

    Две российские топ-модели – 18-летняя Виктория Багрянцева и 25-летний Александр Давыдов – отправились в Даллас для съемок очередной (105 – 106) серии сериала “Крутой Уoкер”. В популярном телебоевике Виктория и Александр сыграют русских молодоженов, отважившихся провести свой медовый [Читать...]


  2. Детали автомобиля Пола Уокера были украдены

    3. Детали автомобиля Пола Уокера были украдены

    Молодой американец украл детали автомобиля Porsche Carrera GT, на котором разбился Пол Уокер. Фрагменты были похищены прямо с эвакуатора, о чем сообщили в полицию очевидцы. Они же предоставили стражам порядка данные, которые помогли вычислить похитителя. Им оказался Джеймсон [Читать...]


  3. Актер требует у «Симпсонов» 250 млн долларов за свое лицо

    4. Актер требует у «Симпсонов» 250 млн долларов за свое лицо

    Фрэнк Сиверо подал в суд на создателей «Симпсонов». Актер считает, что один из героев анимационного сериала – спрингфилдский мафиози Луи – скопирован с его персонажа Фрэнки Карбоне из фильма Мартина Скорсезе «Славные парни». За несанкционированное использование внешности г-н Сиверо рассчитывает [Читать...]


  4. Вин Дизель помянул Пола Уокера на Teen Choice Awards

    5. Вин Дизель помянул Пола Уокера на Teen Choice Awards

    При получении награды Teen Choice Awards за седьмой «Форсаж» Вин Дизель произнес трогательную речь в память о погибшем коллеге и товарище Поле Уокере. – Я просто не могу принять эту награду, не сказав кое о ком очень, очень, очень [Читать...]


  5. Мать Пола Уокера ходатайствует об опеке над его дочерью

    6. Мать Пола Уокера ходатайствует об опеке над его дочерью

    Мать трагически погибшего актера Пола Уокера («Форсаж») заполнила официальные документы, необходимые для установления опеки над его дочерью. Ранее Шерил Уокер заявила, что настоящая мать 15-летней Медоу (Ребекка Сотерос) борется с алкогольной зависимостью и не может осуществлять должный присмотр [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»