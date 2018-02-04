Балканский режиссер и музыкант Эмир Кустурица выступит со своим No Smoking Orchestra на сцене «Главклуб Green Concert» 26 апреля 2018 года. Концерт будет посвящен 20-летнему юбилею фильма Кустурицы «Черная кошка, белый кот», с выходом которой сотрудничество режиссера и группы вышло на качественно новый уровень. Тогда Smoking Orchestra сочинили оригинальный саундтрек к фильму, а всего через год к ним официально присоединился Эмир Кустурица.
{ 4 февраля 2018 }
Эмир Кустурица отпразднует в Москве юбилей «Черной кошки, белого кота»
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