{ 4 февраля 2018 }

Эмир Кустурица отпразднует в Москве юбилей «Черной кошки, белого кота»

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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Балканский режиссер и музыкант Эмир Кустурица выступит со своим No Smoking Orchestra на сцене «Главклуб Green Concert» 26 апреля 2018 года. Концерт будет посвящен 20-летнему юбилею фильма Кустурицы «Черная кошка, белый кот», с выходом которой сотрудничество режиссера и группы вышло на качественно новый уровень. Тогда Smoking Orchestra сочинили оригинальный саундтрек к фильму, а всего через год к ним официально присоединился Эмир Кустурица.

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