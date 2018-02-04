Эмир Кустурица отпразднует в Москве юбилей «Черной кошки, белого кота»

Сербский режиссер Эмир Кустурица сыграет главную роль в своем новом фильме «Любовь и война», а Моника Белуччи станет его партнершей по фильму, сообщает Интерфакс-Украина. Новая картина режиссера расскажет историю любви на фоне Боснийской войны. Эмир Кустурица исполнит в [Читать...]

III спортивно-музыкальный фестиваль «PROспорт-парк» пройдет в ЦПКиО им. Горького 14 июля. На нем будут открыты площадки для любителей самых разных видов спорта и досуга – от стритбаскета и футбола до йоги и фрисби, а завершится программа фестиваля «PROспорт-парк» [Читать...]

Большой совместный концерт Эмира Кустурицы и Горана Бреговича состоится 19 февраля 2015 года в Государственном Кремлёвском дворце. Брегович писал музыку для фильмов Кустурицы «Время цыган», «Мечты Аризоны» и «Андерграунд», но на одну сцену они до сих пор никогда [Читать...]

Кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица считает, что Россия должна защитить русских, проживающих в Украине, и спасти страну от катастрофы. – К сожалению, Украина сейчас идет по тому же пути, что и Югославия когда-то, – цитирует ИТАР-ТАСС высказывание известного [Читать...]

Знаменитый балканский режиссер Эмир Кустурица снимет фильм о «Kubana-2014» – Когда появится фильм про «Kubana» – один из самых распространенных вопросов в социальных сетях, – сообщается в первоапрельской рассылке организаторов опен-эйра. – Каждый год мы с нетерпением ждем [Читать...]