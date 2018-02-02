Важная вещь, которой хорошо было бы научить наш народ, – это культура конфликта.

Русское северное угрюмство, традиционные русские трудности с устной речью (при, заметим, абсолютной гениальности речи письменной) – создают ситуацию, когда поссориться очень легко, и даже убить друг друга легко, а вот помириться – непросто.

Отсюда, собственно, идет многое: блевотная блатная идея “ответа за базар”, полное неразличение действительного и символического (привет, 282 статья), страшные семейные конфликты и отсутствие “политики” в западном смысле, то есть постоянных дебатов, упреков, карикатур и рутинных публичных оскорблений, которые в нужный момент – мгновенно сменяются сотрудничеством и дружбой.

Русскому это все сложно понять.

Русскому хочется молчать, терпеть, лелеять обиду, – а потом взмахнуть топором.

Это вредно.

И для других вредно – топор! – и для себя: плохое должно выходить, а не копиться.

Зато полезно брать пример с еврейской жизни.

Евреи (будь то депутаты, друзья или муж с женой) – с удовольствием проклянут друг друга по много раз за день, выскажут все, ну буквально все, – а потом снова любовь.

Русский, учись правильному конфликту, будь слегка евреем!