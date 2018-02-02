Наших спортсменов оправдали. Аж 28 человек. Число символическое.

Телевизор писает кипятком.

Хорошо, рада за них. Это спортсмены, побеждавшие в Сочи под российским флагом.

Но, увы, принципиально ничего не изменилось. Никто ведь никаких решений не дожидался. Поедут сейчас без флага, без Родины, без всего – просто потому что. И даже если флаг вернут – уже всё.

Для меня лично (никого ни к чему не призываю) российский большой спорт перестал существовать с этой Олимпиады. Я увидела качков без воли, без чести, без совести, которые за кусочком своего пластикового будущего готовы на карачках ползти – даже вазелина на дорожку не надо.

Речи теперь про силу, славу и прочее – пустое. Нашлись мне партизаны.

У нас всегда ценили силу духа – а силу тупую не ценили. Бегаешь быстро? Денег тебе за это платят? Ну вот и брат говорит, что сила в деньгах. Будет у тебя олимпийская медаль – и чего?

За бирюльку и БМВ маму родную продадут.

Они нас опозорили всех. Не понимаете ещё? “Русский прогнется за пряник, за место на международной арене, за бусики, за всё такое”.

Это ещё нам всем икнётся.

Хуже этих спортсменов, поехавших утираться “из России” только пропагандисты, которые их оправдывали.

“Будь ты проклят, гад!

Ты всех нас, и тех, которые умерли, но пули бандитской не испугались…

Всех нас продал!

Из-за тебя бандиты будут думать, что они муровца могут напугать!”

Они думают теперь, что нас могут даже и не напугать, а банально купить. За мелкий прайс, за бутылку кока-колы.

Это будет иметь долговременные последствия. Пока, думаю, надо как-то делать так, чтобы спортсменов больше в нашей Думе не было. Ни одного. Ни к чему.

А там видно будет.

“Ты, говоришь, такой сильный, а чего внутри гнилой такой?”

Поздно, соколики. Как-то так.