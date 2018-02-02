Поэт с деньгами больше, чем поэт.

Он – песнописец, осиянный светом.

Ему поп-звезды делают минет,

И он довольно жмурится при этом.

Поэт без денег – это просто лох,

И на клеймо ему ответить нечем.

Он, как поэт, быть может, и не плох,

Но у него зато плохая печень.

Поэт без денег думает о том,

Что денег нет, но есть покой и воля,

А то, что он – безденежный кондом, -

Так у творца всегда такая доля.

Поэт с деньгами – вовсе не гандон,

Он – автор слов, записанных в скрижали,

И потому он пьёт Moet Chandon

И просит, чтоб поп-звезды продолжали.

Поэт без денег – словно зимний лес,

Продрогший от пурги с морозом вкупе.

Ни Стас Михайлов, ни Григорий Лепс

Стихов для песен у него не купят.

А если и возьмут – то задарма

С пинком под зад заместо дифирамба.

Поэт без денег сделан из дерьма,

Хоть может отличить хорей от ямба.

Поэт с деньгами хоть не отличит

От ямба амфибрахий и анапест,

Но зов цевницы, плачущей в ночи,

Его дурманит круче, чем канабис.

Он создаёт нетленные стихи,

Рождённые для дивных песнопений,

И те певцы, что сердцем не глухи,

Становятся безмолвно на колени.

Ну а поэт без денег – просто жмых.

К чему клоню – вы догадались сами:

Никто не любит бедных и больных,

Пусть даже с гениальными стихами.