Поэт с деньгами больше, чем поэт.
Он – песнописец, осиянный светом.
Ему поп-звезды делают минет,
И он довольно жмурится при этом.
Поэт без денег – это просто лох,
И на клеймо ему ответить нечем.
Он, как поэт, быть может, и не плох,
Но у него зато плохая печень.
Поэт без денег думает о том,
Что денег нет, но есть покой и воля,
А то, что он – безденежный кондом, -
Так у творца всегда такая доля.
Поэт с деньгами – вовсе не гандон,
Он – автор слов, записанных в скрижали,
И потому он пьёт Moet Chandon
И просит, чтоб поп-звезды продолжали.
Поэт без денег – словно зимний лес,
Продрогший от пурги с морозом вкупе.
Ни Стас Михайлов, ни Григорий Лепс
Стихов для песен у него не купят.
А если и возьмут – то задарма
С пинком под зад заместо дифирамба.
Поэт без денег сделан из дерьма,
Хоть может отличить хорей от ямба.
Поэт с деньгами хоть не отличит
От ямба амфибрахий и анапест,
Но зов цевницы, плачущей в ночи,
Его дурманит круче, чем канабис.
Он создаёт нетленные стихи,
Рождённые для дивных песнопений,
И те певцы, что сердцем не глухи,
Становятся безмолвно на колени.
Ну а поэт без денег – просто жмых.
К чему клоню – вы догадались сами:
Никто не любит бедных и больных,
Пусть даже с гениальными стихами.