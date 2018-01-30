Символ Олимпийских игр – пять переплетенных между собой колец, с недавних пор для нашей страны обрёл совершенно иной смысл. Теперь эти кольца превратились в наручники, в тюремные браслеты или кандалы, коими Международный олимпийский комитет по рукам и ногам сковал российский спорт. У нас отобрали флаг, гимн, форму с национальной символикой, победное «золото» сочинской Олимпиады. Но и этого оказалось мало – выбили, как механических «белок» в тире, основных лидеров нашего спорта, которые могли завоевать медали в Пхёнчхане. Целенаправленно и беззастенчиво, без тени смущения бьют по самому больному, как по рассеченной брови боксёра, находящегося в нокдауне.

А действительность такова, и это надо признать, что мы ничем не можем ответить. Ну, разве что заплакать, как маленький ребёнок и обиженно сказать, что мы больше с вами не играем! Мол, мы объявляем вам бойкот! Но именно этого отчаянного шага от нас и ждут хозяева политического заказа, которые пока всласть изгаляются над нами. Провинились? – Вот и получайте! Хотите доказательств вины? А зачем, если и без них можем мордой об стол? Во дворе шпана всегда обижает слабого, если он не способен постоять за себя и достойно ответить. Так что же выходит? Россия, которую мы привыкли считать великой державой, слабая и беззащитная, как подросток, за которого некому заступиться? А как же тогда стать сильными, чтобы нас, если не полюбили, то хотя бы уважали? Ну, или хотя бы, чтобы нас просто принимали в олимпийские игры, а не оставляли за бортом?

Прежде всего, для начала надо встать перед зеркалом и объективно посмотреть на себя со стороны. Что, безрадостная картина? Все недуги налицо: коррупция, воровство, враньё, стяжательство, чиновничье равнодушие и очковтирательство… Что делать? Где искать виноватых? А может, лучше просто перейти к здоровому образу жизни? Чтобы не казаться, а быть! Быть лучшими, порядочными, честными, а значит – стать выше, быстрее, сильнее! То есть, соответствовать олимпийским принципам. И чтобы никакой Родченков не сумел выложить компромат, на основании которого могут поставить в угол и наказать. Просто потому что его нет и быть не может там, где люди честны сами перед собой.

А пока надо ехать в Пхёнчхан. Несмотря ни на что и вопреки всему! Да, ехать тем, кому позволят, кого пустят, кому разрешат, как бы унизительно это ни звучало. Ехать тем, для кого открываются новые горизонты – молодым, неизвестным, не титулованным, чтобы в отсутствии лидеров и чемпионов приложить максимальные усилия для победы, потому что, как сказал один философ, чаще всего побеждает тот, кого не принимают всерьёз. И потом победа – это не только олимпийская медаль, ведь для настоящего воина имеет значение исключительно лишь сражение, в котором необходимо отдать все силы. Сражение, в котором надо проявить свои самые лучшие качества. И тем ценнее будет успех каждого нашего «олимпийского спортсмена из России». И пусть удача будет на нашей стороне.