Навальный и школота

В ленте смех. Пятнадцатилетние объявляют бойкот выборам, на которых они пока голосовать не могут. Очень смешно.

Многое можно сказать. Молодежь всегда всё знает, решения просты, тупые старперы просто не знают, как надо. Трусливые, глупые, не умеют фотографировать завтрак и выкладывать его в инстаграм.

Это как раз естественно. Онижедети всегда протестуют, во все времена. Как там у Марка Твена? “С возрастом я стал замечать, что мой отец умнеет” – или как-то так.

Ну, плюс ко всему – если вы не занимаетесь своими детьми, ими займутся другие люди.

Всё понятно.

Меня удручило другое. Сытые, довольные, столичные детки. Все упакованы. Никто не боится камер. А чего – у многих деток свои влоги.

Но при этом простейшие мысли выражают с огромным трудом. Не могут де-факто запомнить даже навальных шаблонов. Перескакивают с одного лозунга на другой безо всякой логики. Иногда штампы противоречат один другому – никого это не смущает.

Так в свое время смеялись над Светой из Иваново – но тут куда хуже. А ведь это Москва.

Это должно беспокоить. Протесты, Навальный, молодежное хамство – всё это израстается со временем. А вот умение хотя бы как-то связно формулировать свои мысли, хотя бы на примитивном уровне обосновывать свою позицию, приводить хотя бы какие-то доводы – это ж и есть образование. Которого нет.