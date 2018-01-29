Вчера вечером по пути в МХТ наблюдал шествие “навальнят”, очень напоминавшее пешую прогулку старшей группы детского сада. С веселыми лицами, флажками и детскими речёвками “Путин боится Навального!” и “Нам не страшен серый волк!” Поскольку шел я против течения, участники несанкционированной пешей прогулки вежливо расступались, шагая навстречу. Полицейские, стоявшие в оцеплении их не трогали, а они не дразнили взрослых дядей. Для полной мимишности не хватало разве что детского стишка:

Мы – весёлые ребята,

Наше имя – навальнята!

Дядя Лёша, дай скорей

Каждому по сто рублей!