{ 29 января 2018 }

Навальнята

Рубрики: [Фейсбук]  

Вчера вечером по пути в МХТ наблюдал шествие “навальнят”, очень напоминавшее пешую прогулку старшей группы детского сада. С веселыми лицами, флажками и детскими речёвками “Путин боится Навального!” и “Нам не страшен серый волк!” Поскольку шел я против течения, участники несанкционированной пешей прогулки вежливо расступались, шагая навстречу. Полицейские, стоявшие в оцеплении их не трогали, а они не дразнили взрослых дядей. Для полной мимишности не хватало разве что детского стишка:
Мы – весёлые ребята,
Наше имя – навальнята!
Дядя Лёша, дай скорей
Каждому по сто рублей!

Александр Вулых


Похожие посты:


  1. Навальнята

    2. Навальнята

    В каком-то ролике из вчерашних бройлерный бронеподросток внятным слогом проговаривал: “они украли наши деньги…” Вот это действительно беда. Объяснить гормональному гомонкулу о том, что “его” денег ещё просто нету в природе, практически, невозможно. Даже те рубли, которые он [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»