Двенадцать лет назад я выключил телевизор. Первое время, если люди узнавали, что я не смотрю «ящик», то изумлялись: – Как?! Совсем?! Не, ну а новости? – Зачем их смотреть? – Не, ну как… А вдруг ченить произойдет? - [Читать...]

У группы “Телевизор” после долгого перерыва на фирме “Дженерал Рекордс” в формате CD и MC выходит новый альбом “Двое”. Справка: Группа основана Михаилом Борзыкиным (клавишные, вокал) в феврале 1984 года. Вступив в Ленинградский рок-клуб, группа скоро обратила на [Читать...]

Благотворительный концерт в поддержку панк-группы Pussy Riot пройдет 9 сентября в петербургском «Главклубе». В концерте примут участие группы «ДДТ», «Телевизор», «Разные люди», «Последние танки в Париже», Глеб Самойлов и др. Начало в 19.00.