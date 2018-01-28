Когда ты десять лет как не смотришь телевизор, то совершенно отличаешься культурными кодами с обывателями. Я вот только недавно понял, что Светлаков и Слепаков это два разных человека, а не один. А чем интересны миру Зеленский и Притула мне до сих пор невдомек. Телевизор это истина в последней инстанции для обывателя и пустое место для мыслителя. Любое явление, подтвержденное телевизором, является состоявшимся для обывателя. Для думающего же человека телевизор это просто медийный конвейер, занятый донесением до масс повестки дня, выгодной владельцам канала. Сейчас даже футбол показывают онлайн в ютубе и на сайтах, так что телик мне совсем не нужен.