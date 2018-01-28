О Навальном. Никогда не вдавался, не отслеживал, но и не сопереживал. Мне курским моим воспитанием не вложено – желать кому-то тюрьмы. Не желаю и Навальному, хоть, признаться, мне этот чел малосимпатичен. И штатных-то прокуроров не люблю, а прокуроров [Читать...]

Посмотрел вчера районное выступление Навального. Хвалить я его не буду, все и так знают, что сам он мне нравится. В целом же – как-то стало мне грустно. К сожалению, видно, что Навальный сделал именно то, чего хотел от [Читать...]