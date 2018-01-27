{ 27 января 2018 }

Разница

Рубрики: [Фейсбук]  

Понимаете, милые, много есть на свете правильных вещей, которые есть смысл делать.
И зарплату матерям надо платить – чтобы рождение и воспитание детей не зависело от завихрений романов и браков.
И наказания за бытовое и семейное насилие надо ужесточать – чтобы, как это делается в Америке, создавалось табу на обыденный мордобой.
И своего рода “убежища” надо делать для женщин, которые, к несчастью своему, полюбили очередного садиста, – и им нужно срочно уйти куда-то (и часто с детьми), пока полиция разберется.
И деньги надо тратить на больницы, психушки, лекарства и минимальное просвещение, – а не на освещение Москвы фонариками и празднование Нового года 12 месяцев подряд.
И воспитывать надо в народе – и женском народе тоже – самостоятельность и любовь к свободе, чтобы не было этих похабных разговоров про “как за каменной стеной”, а было трезвое понимание, что каждый человек сам себе хозяин.
Но вот чего точно делать не следует, так это поддакивать политическим активистам, которые, пользуясь разного рода трагедиями, а еще пользуясь теми глупостями, которые во время обсуждения этих трагедий люди выбалтывают, – пытаются организовать для нас Оруэлла, цензурировать слова, мнения и шутки, ходить строем, думать одинаково и посещать туалет по свистку.
Потому что насилие – это одно, а дискуссии, символы, мысли и слова, с этим насилием как-то косвенно, опосредованно связанные через цепочку ассоциаций и разговоров, – это совсем другое.
И каждый человек, который принципиально не видит разницы между миром действий и миром символов, – это человек нехороший.
Ну его, дурака.

Дмитрий Ольшанский


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