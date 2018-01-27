Недавно случилась ужасная история.

Одна женщина – в большом пригороде Москвы – пока муж был на работе, выбросила в окно их маленького ребенка.

Этаж высокий. Ребенок погиб. Женщина уехала в дурку. Мужчина – остался как-то переживать свое горе.

Страшная история.

Во всех новостях была.

Но вот что характерно – после нее не было разговоров про то, что “женщины – они же опасны”.

Не было отцов семейств, которые бы побежали позировать в инстаграме с младенцами на руках и тэгом “материнеубивайтенашихдетей”.

Было понятно, что ребенка убила не мать, не жена, не женщина – это все второстепенно и неважно – а сумасшедшая.

Зато если бы секта “мужичистов”, под каждым предлогом готовая обвинить во всем женщин, включилась бы в дело…

Нет такой секты, к счастью.