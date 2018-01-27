{ 27 января 2018 }

Секта

Рубрики: [Фейсбук]  

Недавно случилась ужасная история.
Одна женщина – в большом пригороде Москвы – пока муж был на работе, выбросила в окно их маленького ребенка.
Этаж высокий. Ребенок погиб. Женщина уехала в дурку. Мужчина – остался как-то переживать свое горе.
Страшная история.
Во всех новостях была.
Но вот что характерно – после нее не было разговоров про то, что “женщины – они же опасны”.
Не было отцов семейств, которые бы побежали позировать в инстаграме с младенцами на руках и тэгом “материнеубивайтенашихдетей”.
Было понятно, что ребенка убила не мать, не жена, не женщина – это все второстепенно и неважно – а сумасшедшая.
Зато если бы секта “мужичистов”, под каждым предлогом готовая обвинить во всем женщин, включилась бы в дело…
Нет такой секты, к счастью.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:

Нет похожих(( Может быть это подойдет: Вдохновение и расчет.

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»