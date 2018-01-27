Недавно случилась ужасная история.
Одна женщина – в большом пригороде Москвы – пока муж был на работе, выбросила в окно их маленького ребенка.
Этаж высокий. Ребенок погиб. Женщина уехала в дурку. Мужчина – остался как-то переживать свое горе.
Страшная история.
Во всех новостях была.
Но вот что характерно – после нее не было разговоров про то, что “женщины – они же опасны”.
Не было отцов семейств, которые бы побежали позировать в инстаграме с младенцами на руках и тэгом “материнеубивайтенашихдетей”.
Было понятно, что ребенка убила не мать, не жена, не женщина – это все второстепенно и неважно – а сумасшедшая.
Зато если бы секта “мужичистов”, под каждым предлогом готовая обвинить во всем женщин, включилась бы в дело…
Нет такой секты, к счастью.
Секта
Недавно случилась ужасная история.
Оставьте комментарий
|««« Феминизм
|Разница »»»