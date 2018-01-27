Виртуозная игра на трубе и флюгельгорне

Легендарный джазовый музыкант Артуро Сандовал даст единственный концерт в Москве 27 февраля в театре Эстрады Протеже легенды джаза Диззи Гиллеспи Артуро Сандовал родился на Кубе в Артемисе, маленьком городе в окрестностях Гаваны 6 ноября 1949 года. Интересно, что за два [Читать...]

Белорусская скрипачка Маймуна приняла участие в записи телевизионного проекта телеканала ОНТ “Песня года Беларуси – 2012″, который в преддверии рождественских праздников будет показан телеканалом в эфире. Номер стал необычным откровением и был принят зрительным залом. Накалить страсть и [Читать...]

Эрик Трюффаз, концерт которого состоится завтра в клубе “Шоколад”, – один из самых ярких и прогрессивных исполнителей современной европейской импровизационной музыки. Его карьера началась рано – в десять лет француз уже играл на танцульках в группе своего отца, [Читать...]

Имена саксофониста Декстера Гордона и пианистов Джеймса П. Джонса и Ленни Тристано (на фото) вписаны в Зал славы джаза в Lincoln Centre в Нью-Йорке. Об этом было объявлено 22 мая 2015 года. Гордон признан первым тенор-саксофонистом, адоптировавшим стиль [Читать...]