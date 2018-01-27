Виртуозная игра на трубе и флюгельгорне

Великий джазовый музыкант, десятикратный обладатель «Грэмми» Артуро Сандоваль приезжает в столицу с новой программой “Wоrld Tour”. В Москве, в Большом Зале Московской Государственной Консерватории имени П. И.Чайковского 19 февраля состоится единственный концерт легенды мирового джаза.
В насыщенной программе – классический джаз, зажигательные афро-кубинские ритмы, яркие авторские композиции и великолепные импровизации. Каждый концерт этого удивительного музыканта – уникальный и неповторимый . С Артуро Сандовалем (труба, фортепиано, вокал) будет играть потрясающая команда музыкантов – Джон Белзегай (бас-гитара), Джонни Фрайдей (ударные), Тики Пасильяс (перкуссия), Дейв Сигел (клавишные) и Кемюль Роиг (фортепиано).
Наделённый способностями виртуоза, Артуро мечтает делиться своим даром с теми, кто также вдохновенно любит музыку, как и он. Часто говорят о виртуозном техническом исполнении Артуро Сандоваля или о его умении извлекать высокие ноты, но те, кто видел его игру на фортепиано, лирические импровизации и баллады, или имел возможность наслаждаться разнообразием его музыки, начиная от джазовых сочинений и джаза с латиноамериканскими мотивами до классической музыки, знают, что Артуро Сандоваль – это выдающийся музыкант, один из самых ярких, многогранных и признанных исполнителей нашего времени.
Нелли БЕГАНОВА.