{ 27 января 2018 }

Виртуозная игра на трубе и флюгельгорне

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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Артуро Сандоваль

Великий джазовый музыкант, десятикратный обладатель «Грэмми» Артуро Сандоваль приезжает в столицу с новой программой “Wоrld Tour”. В Москве, в Большом Зале Московской Государственной Консерватории имени П. И.Чайковского 19 февраля состоится единственный концерт легенды мирового джаза.

В насыщенной программе – классический джаз, зажигательные афро-кубинские ритмы, яркие авторские композиции и великолепные импровизации. Каждый концерт этого удивительного музыканта – уникальный и неповторимый . С Артуро Сандовалем (труба, фортепиано, вокал) будет играть потрясающая команда музыкантов – Джон Белзегай (бас-гитара), Джонни Фрайдей (ударные), Тики Пасильяс (перкуссия), Дейв Сигел (клавишные) и Кемюль Роиг (фортепиано).

Наделённый способностями виртуоза, Артуро мечтает делиться своим даром с теми, кто также вдохновенно любит музыку, как и он. Часто говорят о виртуозном техническом исполнении Артуро Сандоваля или о его умении извлекать высокие ноты, но те, кто видел его игру на фортепиано, лирические импровизации и баллады, или имел возможность наслаждаться разнообразием его музыки, начиная от джазовых сочинений и джаза с латиноамериканскими мотивами до классической музыки, знают, что Артуро Сандоваль – это выдающийся музыкант, один из самых ярких, многогранных и признанных исполнителей нашего времени.

Нелли БЕГАНОВА.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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