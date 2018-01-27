Женщинам, больше нравятся маньяки

25 января прошёл премьерный показ нового фильма режиссёра Николая Хомерики по роману и сценарию Сергея Минаева «Селфи». Сразу же после пресс-показа создатели триллера и актёры, снявшиеся в нём, прибыли, чтобы пообщаться с журналистами. Итак, на пресс-конференции присутствовали:

• режиссёр Николай Хомерики

• продюсеры Пётр Ануров, Фёдор Бондарчук и Дмитрий Рудовский

• сценарист и автор одноимённой книги Сергей Минаев

• актеры Константин Хабенский, Юлия Хлынина и Северия Янушаускайте.

Центральная тема «Селфи» ― противостояние эго и альтер-эго, оригинала и двойника, борьба с самим собой. Поэтому первый же вопрос, адресованный Константину Хабенскому, непосредственно затронул эту тему – «как много у вас копий?». Константин ответил, что в интернете и так много людей, которые хотят быть кем-то другим, ему самому же «копий не нужно, хватает самого себя».

Один журналист подметил сходство главного героя «Селфи», Владимира Богданова, с Сашей Гурьевым из «В движении» Филиппа Янковского и Антоном Праченко из «Домового» Карена Оганесяна (примечание – всех троих сыграл Хабенский). Однако на вопрос, намерено ли в фильме были введены такие аллюзии или же это скорее случайность, автор сценария Сергей Минаев склонился ко второму варианту. «Моим ориентиром был «Мыс страха» с Де Ниро», ― комментирует писатель.

Вопрос к исполнителю главной роли: «как вы оцениваете своего героя? Могли бы вы его оправдать?». Константин удивляется: «Что значит, как я его оцениваю? Это задача зрителей. Если зрители не полюбят моего героя, то хотя бы пожалеют». В одной из самых ярких сцен фильма мы можем увидеть целых два Хабенских, рассказывая про этот эпизод, актёр уверяет, что никаких дублёров не было, и они работали по старинке: «переодевались и бегали туда-сюда».

Актриса Юлия Хлынина рассказывает о своём опыте работы с Константином, и что ей было очень важно поддерживать контакт с обеими версиями главного героя – с алкоголиком-писателем и с маньяком. Если бы ей пришлось выбирать из двух версий, Хлынина предпочла вторую. «Нам, женщинам, больше нравятся маньяки», ― соглашается Северия Янушаускайте.

Сергей Минаев на вопрос о том, удалось ли перенести книгу на экран, отметил, что в фильме другой финал, а само кино получилось «глубже по смыслу». У Хабенского спросили, не начались ли с ним происходить странные вещи после съёмок в «Селфи» и тот ли Хабенский сейчас перед нами. «Странных событий не заметил…, сейчас перед вами я, настоящий, а вечером после премьеры будет двойник», ― отшучивается актёр.

Николай Хомерики, отвечая на вопрос «какой это фильм: зрительский или фестивальный?», ответил, что он «прежде всего для зрителей, но жанр, правда, не лёгкий, триллер всё-таки». Продюсер Пётр Ануров подтверждает слова режиссёра: «Мы не делали фестивальное кино».

Минаев рассказал, как во время работы над сценарием консультировался с психологом: «Принёс сценарий, а он мне: «Ты чего, фильмов насмотрелся? Всё не так». В итоге, сценарист прислушался к советам специалиста, добавил множество мелких деталей к психологическим реакциям на определённые события персонажей, чтобы их поведение выглядело как можно естественнее. Писатель отметил автобиографические черты в главном персонаже, который испытывает собственный творческий кризис. «Трудно было смотреть первую половину фильма», ― смеётся Сергей. Подобный вопрос, затрагивающий творческий кризис, был задан и Константину Хабенскому. «Конечно, у меня были такие моменты в жизни. Пока есть творческие кризисы и тупики, это значит, что есть и движение вперёд».

Кто-то из обсудивших в перерыве журналистов пожаловался на затянутость фильма, но Фёдор Бондарчук тут же вступился за «Селфи», признаваясь: «Я люблю медленное кино!». Актёр и продюсер поделился с нами, что видел начальный, драфтовый, вариант фильма, который шёл целых 3 часа (и он понравился Фёдору даже больше финального). Однако есть рекомендации, которым нужно следовать, и советы, к которым нужно прислушиваться. Поэтому «Селфи» пришлось урезать на чуть больше часа.

У Николая Хомерики поинтересовались, намерен ли он возвращаться к авторскому кино или же дальше будет снимать мейнстрим. Но ответил Ануров, который связался с режиссёром после выпуска в прокат «Ледокола» и задал Николаю примерно такой же вопрос, на что тот ответил: «В принципе, у меня ипотека, могу и зрительский снять». К слову, ипотеку Хомерики ещё не выплатил, поэтому намекнул, что уже продумывает свой третий зрительский фильм (исторический), а потом уже вернётся к авторскому кино.

Сергей Минаев признался, что счастлив, что его поглотил кинематограф. Однако он всё же планирует вернуться к написанию книг и даже приступил к работе над новым романом – у него уже готово полторы главы.

И напоследок, прозвучал напрашивающийся вопрос о селфи. Константин Хабенский ответил за всех: «Раньше популярным актёрам предлагали выпить, теперь предлагают сделать селфи. По-моему, и то, и то в равной степени разрушает тебя психологически».

Фото: © Disney