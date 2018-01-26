Интересно смотреть за развитием современного феминизма – идеи, которая сначала казалась совсем легкомысленной, пародийной, пустой, но на глазах получает огромную силу и власть.

В чем ее смысл – и в чем обман?

Пропагандистский фэйк феминизма состоит в театральных страданиях из-за борьбы с так называемой “патриархальностью”, которая якобы страшно угнетает “сестер”, но те, взявшись за руки и проч. и проч.

На самом деле, патриархальность в нынешнем христианском мире имеется примерно такая же, какой была “коммунистическая угроза” на выборах в 1996 году, то есть никакая, нету ее.

Настоящая патриархальность как на Западе, так и в России была обрушена событиями 1914-1918 года, и окончательно самоликвидировалась примерно через полвека.

И с тех пор – то есть примерно с шестидесятых годов – у нас есть социально свободное, равное общество с правом выбора своей судьбы. Увы, это временное явление.

Потому что подлинная – в отличие от мифов пропаганды – цель феминизма заключается в том, чтобы разрушить вовсе не патриархальное, а именно это – свободное, равное, достаточно раскрепощенное общество, то самое, символами которого являются Бриджит Бардо и Катрин Денев, выступающие против феминисток, – и заменить его “патриархальностью наоборот”.

Миром ханжества, пуританства, цензуры, коллективного дисциплинарного контроля и, конечном счете, миром культа Великой Матери, этакой Вселенской Хиллари, которая надзирает и наказывает – и отнюдь не только мужчин, но и женщин, не желающих следовать курсом партии и правительства.

То есть идея феминизма не в том, чтобы заменить патриархальность свободой – а в том, чтобы заменить свободу матриархатом.

Подозреваю, что это не только отвратительно, но – исторически неизбежно.

Почему?

Потому что мужчины – опять-таки, в обсуждаемом христианском мире – почти перестали заниматься тем самым главным, что когда-то организовывало вокруг себя и политику, и экономику, и общество как таковое.

Войной.

А общество, которое прекращает или почти прекращает воевать – начинает искать себе другой, уже не мужской центр силы и власти, и находит его понятно где.

В этом смысле последние полвека свободы и равенства – эти прекрасные полвека имени Бриджит Бардо и Катрин Денев, слава им, слава, – это, может быть, своего рода пауза, промежуток, счастливое переходное “ничего” между Царством Солдата и Царством Тетки.

И, решительно выйдя из первого в двадцатом веке – мы в двадцать первом попадем во второе.

Хочу ли я всем этим сказать, что нам надо срочно вернуться обратно – к патриархальности и бесконечной войне – лишь бы Великая Тетка не победила.

Нет, не хочу.

Это, я думаю, и невозможно.

И, тем не менее, надо знать главное: милое и безмятежное время свободы и равенства идет к концу.

Или, как писал классик, –

Нам выпала великая честь

Жить в перемену времен.

А в топке паровоза ждет Хиллари.

Она выползет и всех нас съест.