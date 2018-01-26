Популярный флэшмоб “это не повод убить” (в рамках которого женщины протестуют против бауманского студента, убившего бывшую герлфренд, а потом, перед суицидом, насиловавшего ее труп) носит совершенно идиотический характер.

Даже неловко и сообщать протестующим, что люди, способные кого-то сначала убить вне военного или криминального контекста, после этого изнасиловать, и в финале, как сейчас модно говорить, выпилиться – это, мягко говоря, не те люди, которые будут раздумывать, надо ли им это делать, глядя на ваши прогрессивные феминистические флэшмобы.

Так и представляю себе такого героя Стивена Кинга, который остановился в сомнениях: а может, не надо насиловать труп, а потом вешаться? А вдруг мой поступок не одобрят хорошие девушки в инстаграме?

Девушки, проблема в том, что в мире есть кавалеры, которые в любом случае не будут разделывать вас как в мясном магазине, даже если вы будете издеваться над ними годами – просто не будут и все, трусоваты они, наверное, для такого, – и есть кавалеры, которым море кровищи по колено, потому что воображаемая реальность победила, и тут нужны психушки, а не флэшмобы.

И та граница, которая есть между ними – граница между здравым и сумрачным миром – пересекается, увы, безотносительно пожеланий вашего прогрессивного движения.

Современный феминизм вообще раздражает тем, что принципиально отказывается различать реальные и символические, серьезные и бессмысленные вопросы.

Но комсомольские демонстрации против душевнобольных (“Чикатило, не смей!”, “Пичушкин, остановись! Убивать в Битцевском лесу – нехорошо!”) – это новое достижение.

Осталось только начать читать мораль кошечкам и собачкам.

Это не повод кусать!