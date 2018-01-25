О поклонении словам.
Человек мыслит не фактами, а образами.
Значит, какие ему навяжут, такие он и будет принимать за истину.
Приемщик стеклопосуды в СССР имел в день червонец-другой.
500 в месяц.
Это были очень хорошие деньги.
Но считалось, что это работа для изгоев.
Интеллигенты корпели в НИИ за 120-150.
Работа их была пыльной и зачастую ненужной.
Но, как бы, не черной, “не молотком стучать”-говорили они.
В катастройку и приемщики, и инженера, перековавшиеся в челноки, стали называться “бизнесмены”.
И вроде как – уважаемые люди.
Так что правит миром?
Ключи.
Ключи восприятия.
Ключи
О поклонении словам.
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