В Центральном Доме Художника на Крымском Валу, состоялся торжественно, и одновременно уютно, по-домашнему замечательный концерт рок- группы «Ключи», посвященный дню рождения основателя, идеолога и солиста группы – Тимура Валеева. В небольшом зале воцарилась необыкновенно дружеская и творческая атмосфера, [Читать...]

Группа «Ключи» заканчивает работу над новым альбомом под рабочим названием «Гроза». В данный момент практически все треки для диска сведены. По словам музыкантов, осталось буквально два-три нюанса, и пластинка будет готова. Некоторые треки лидер группы Тимур Валеев уже [Читать...]