{ 25 января 2018 }

Ключи

Рубрики: [Фейсбук]  

О поклонении словам.
Человек мыслит не фактами, а образами.
Значит, какие ему навяжут, такие он и будет принимать за истину.
Приемщик стеклопосуды в СССР имел в день червонец-другой.
500 в месяц.
Это были очень хорошие деньги.
Но считалось, что это работа для изгоев.
Интеллигенты корпели в НИИ за 120-150.
Работа их была пыльной и зачастую ненужной.
Но, как бы, не черной, “не молотком стучать”-говорили они.
В катастройку и приемщики, и инженера, перековавшиеся в челноки, стали называться “бизнесмены”.
И вроде как – уважаемые люди.
Так что правит миром?
Ключи.
Ключи восприятия.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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