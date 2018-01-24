Слегка раздражает, что все обсуждаемые политики – чуть только праздники или какие-нибудь выходные, – сразу едут в Париж, на Бали и “кататься на лыжах”.

И неважно, о ком именно речь – Собчаки, Навальные, Грудинины, – но как в первый раз прозвучала эта история про туризм зимой 2011-2012 года, когда сначала “бушевали протесты, так жить нельзя”, а потом “все уехали отдыхать”, так она до сих пор и гуляет.

Про что это все?

Про то, что надо вернуть железный занавес, отобрать загранпаспорта, учредить комиссию из парткома с контрольными вопросами про рабочее движение; про зависть к чужой шикарной жизни и “запретить-запретить”?

Разумеется, нет.

Это про то, что огромное полузаброшенное пространство родины ждет хозяев.

И желательно не чиновников – как это было и есть – а частных лиц.

И политиком – а уж тем более оппозиционным нынешней системе политиком – хочется видеть человека, который в свободную свою неделю поедет к себе в деревню в Вологодскую область, а не в Альпы.

Потому что в нынешней власти глобализма – лощеного, модного, разноцветного, торопливо-медийного глобализма – и так хватает.

Его и так, на мой вкус, перебор.

И когда ты понимаешь, что с ней – с властью – спорят в том роде, что “мало Парижа! мало Лазурочки! мало Бали! надо больше, намного больше!” – делается совсем грустно.

Где борода? Где земля? Где темные елки и теплый дым из трубы?

Где ощущение, что люди пришли, чтобы заботливо и бережливо управлять всем этим бесконечным простором, – а не только Садовым кольцом и участками под недвижку у МКАДа?

Нету его.

Одни курортники, лыжники и евротуристы.

Нет, так мы Путина не победим.