Есть одна вещь, которая безусловно роднит современную Россию с Западом: садомазохистская упоенность оскорблялками, обижалками и покаяшками.

Что здесь, что там – стало невероятно важно все время разоблачать символические преступления, клеймить тех, кто провинился перед общепринятой “моралью”, требовать что-нибудь запретить, цензурировать, кого-то выгнать, уволить, забанить, – а потом с чувством скромного достоинства принимать извинения.

Правда, оскорблялки и обижалки там и тут разные.

У них – плохие расисты, сексисты, трамписты, мизогины, объективаторы, шовинисты, исламофобы, мигрантофобы, отрицатели Холокоста, колониалисты и харассеры.

У нас – плохие экстремисты, кощунники, разжигатели розни, враги ветеранов и Великой Победы, глумящиеся Над Нашей Великой Историей, националисты и гомосекс-пропагандисты.

Но сама оскорблялка чешется одинаково.

И покаяшек тоже хотят везде.

Это, граждане, называется глобализм.

Ох, как же сильно тошнит от него – в его нынешнем виде.