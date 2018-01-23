Есть одна вещь, которая безусловно роднит современную Россию с Западом: садомазохистская упоенность оскорблялками, обижалками и покаяшками.
Что здесь, что там – стало невероятно важно все время разоблачать символические преступления, клеймить тех, кто провинился перед общепринятой “моралью”, требовать что-нибудь запретить, цензурировать, кого-то выгнать, уволить, забанить, – а потом с чувством скромного достоинства принимать извинения.
Правда, оскорблялки и обижалки там и тут разные.
У них – плохие расисты, сексисты, трамписты, мизогины, объективаторы, шовинисты, исламофобы, мигрантофобы, отрицатели Холокоста, колониалисты и харассеры.
У нас – плохие экстремисты, кощунники, разжигатели розни, враги ветеранов и Великой Победы, глумящиеся Над Нашей Великой Историей, националисты и гомосекс-пропагандисты.
Но сама оскорблялка чешется одинаково.
И покаяшек тоже хотят везде.
Это, граждане, называется глобализм.
Ох, как же сильно тошнит от него – в его нынешнем виде.
Глобализм
Есть одна вещь, которая безусловно роднит современную Россию с Западом: садомазохистская упоенность оскорблялками, обижалками и покаяшками.
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