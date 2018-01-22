Мне никогда не нужна была политкорректность для хорошего отношения к геям – или любым другим особенностям человеческого устройства.

Я и так знал, что такое меньшинства.

С раннего детства я сам к ним принадлежал.

Я был ботаником, мальчиком в очках – и все геи, трансгендеры, феминистки, кто там еще, все они для меня были только поздним, избыточным приложением к вечной драме домашнего ребенка, врага физкультуры и друга книжки.

Но и этого мало.

Дело в том, что и как ботаник – я был меньшинством среди меньшинства.

Я был ботаником-двоечником, ботаником-соней, а позже и пьяницей, ботаником-безнадежным лентяем, и потому главное, самое важное утешение этой офтальмологической версии ЛГБТ – вот я вырасту, сделаюсь Петром Авеном и Биллом Гейтсом, и вы все у меня попляшете! – было для меня недоступно.

С тех пор все так и осталось.

Эта почетная, хоть и хреновая роль – меньшинства в меньшинстве – не перестала меня привлекать и в двадцать пять, и в тридцать пять.

Просто вместо ботаника-двоечника я стал интеллигентом-патриотом – а это буквально одно и то же.

Одна и та же потребность – быть не только не там, где условные “все”, но и всегда против тех, кто “не все”.

Так что какая уж там политкорректность, какая Опра Уинфри и Мэрил Стрип с плакатом “Нас обижают и мы отомстим!”

Мстят меньшинства.

А меньшинство в меньшинстве – так и останется со своей двойкой.