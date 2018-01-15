Зловредная и потерянная кроха

Шурыгина – это побочный продукт всех токсичных элементов, которые растворены в воздухе; эмпирическим путем (например, на съемках у Малахова) я выяснил (конечно, с изумлением, бо эта эмоция – жалость, родственная состраданию – очень дорога мне и важна для меня), что самоЕ слово “жалость” отчего-то смущает вас, если не коробит.

Но Шурыгину мне именно что жаль, она зловредная и вместе потерянная кроха из тьмы тьмущей малообразованных и душой неокрепших расейских одалисок, которые, насмотревшись музканалов, ТНТ и на Майли Сайрус с Селеной Гомес, хотят быть как они, они рвутся в ту Вселенную, им кажется, что, чтобы стать Леди Гага, надо просто возвести в ранг жизненной доктрины расхристанность, дерзость и притворную распущенность – тогда мальчикам не будет покоя, а среди мальчиков может попасться принц из богатеньких, и его можно будет “раскатать и треснуть”.

Шурыгина – такая же, как мириады ровесниц: может сыграть забавницу, а может праведный гнев изобразить, может прикинуться киской, а может осклабиться (отвратительнее зрелища, чем Шурыгина, шипящая про Семенова: “Моральный урод”, а про себя “шлюха”, трудно себе представить).

Тут есть что-то щемяще ребяческое, девчачье, но тут же есть что-то пугающе мерзкое.

Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой, и никто, ни я, ни МАЛАХОВ, никто не знает: может, все дело в биохимическом факторе?

Студия А.Н.Малахова поделилась на две части; Сергея, выпущенного по УДО, одни встретили аплодисментами, другие – улюлюканьем; как водится, искусством эристики (умением вести полемику) не владеет никто; как была для миллионов Шурыгина шлюхой, безмозглой шалавой и гнусной клеветницей, так и осталась.

Другая половина до сих полагает, что Семенов должен гнить в тюрьме, он тварь, мразь, а защищают его такие же, к тому же филистеры.

Сергей оказался щуплым невысоким юношей, отвечал, как показалось, искренне, но и за эту искренность он получил сполна.

Начало нового года никоим образом не изменило картину нравов: в противоборствующих сторонах, как и всегда, столько концентрированной ненависти, что хоть ложкой жри, и Малахов временами, глядя на эту красотищу в кавычках, ожидаемо похож на актера Тома Ли Джонса, выдохнувшего: “Если бы я мог купить себе какую-либо сверхспособность, это, конечно, была бы способность быть невидимым”.

Мой юный коллега АРТЕМ КОРОЛЕВ тоже просидел программу с видом человека, борющегося с ощущением перманентного ужаса бытия.

И сказал, что поведение Д.Шурыгиной постфактум мало похоже на поведение жертвы насилия.

Хотя какое там поведение?

Там суесловное кривляние, припадки, истерические пароксизмы, хтонический ужас… там до такой степени все наигранно, что даже информация о свадьбе кажется высосанной даже не из пальца.

Мама плохой актрисы при этом говорит – и ее глаза горят священным огнем высшей правоты, – что главный итог прошлого года для их семьи – “мы перестали доверять людям”.

Ну надо же!

Милая, это самым стопроцентным, самым решительным образом взаимно. Причем с самого начала, пролога, эмбриона, экспозиции, когда веселая семейка объявилась в малаховской студии и ну хамить всем подряд.

В дочернюю интерпретацию Шекспира (“взял за волосы, опустошил и бросил умирать”) до сих очень сложно поверить.

Психушка, ассамблеи, тиви, видеоблоги, журнал “Стархит”, свадьба, работа в кафе, (подозреваю, это продлится недолго), снова тиви… Эта девушка скоро “запрется в узилище разъедаемого безумием сознания”, увы, это самоочевидно.

Малахов, армия которого знает все обо всех, показал новые ролики с ДШ, из которых следует, что единственное, чему научилась ДШ за время в М., – это коряво концептуализировать на пустом месте, но это люди в студии и вне и без нее умеют.

А что же Сергей, экс-зек и “моральный урод”, скромняга, прибывший на эфир в сопровождении мамы и сестренки? С ним-то что будет? Дальше что?

В нем нет ни брутальной мужественности, но нет и хрупкой психики.

Совершено очевидно, что ЧП изменило его жизнь навсегда; Малахов сочувственно («Роще синим мраком / Кроет голытьбу… / Помолюсь украдкой / За твою судьбу») вопрошает насчет планов.

Парень тихо отвечает, что пока не знает, что только ведь вернулся, что думает, что выводы сделал, что больше никогда не…

Его прижимают к себе поочередно мама и сестра, в зале аплодисменты и свист, но и я, и Малахов, и Артем Королев, и вы знаете, что где-то в это же время девчонки, мечтающие о счастье и славе, едут с пацанами, которым море по колено, отдыхать, и весьма вероятно, что одну из девочек зовут Диана, а одного из пацанов – Сергей.