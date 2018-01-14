Мне очень важно понять для себя в какой стране я живу, что представляет из себя современная России? Я пытаюсь понять это уже много лет, но ничего не получается. Картинка все время рассыпается. Слишком много в нашей стране несовместимых [Читать...]

Все вокруг настолько увлечены темой президентских выборов, что кажется, будто 17 июня наступает конец света. Политики, эксперты, обозреватели обсуждают качества претендентов на президентский трон, взвешивают шансы, жонглируют рейтингами. Однако в формуле “президент России” ключевое слово все-таки не “президент”. [Читать...]