{ 14 января 2018 }

Россия

Рубрики: [Фейсбук]  

Россия! Ты отталкиваешь и бьешь. Но тот, кто разглядит-распознает за скоморошеством и пьянством, безразличием к своей судьбе и жестокостью, за лихостью и «волюшкой» твою бескрайность и тщательно, от самой себя скрываемую любовь ко всем, твои бескорыстие, щедрость – отдать все, до последней рубахи, ревность и опять, и опять — любовь без конца и края и сострадание ко всему живому вплоть до самопожертвования, полной самоотдачи, — тот станет русским.
Приди, враг! Плюнь в наши образа и кинь свиньям хлеб, ударь старика и укради у него последнее.
И Россия тебя пожалеет.
Может, и убьет.
Но приголубит, убогого, забытого Богом, отверженного, непонятого и нелюбимого. Потому как разве ж это дело — плевать в образа?
Эээх, вы…

Отрывок из новой книги “Неродные братья. Иноверцы на службе России”

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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