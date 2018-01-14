Россия! Ты отталкиваешь и бьешь. Но тот, кто разглядит-распознает за скоморошеством и пьянством, безразличием к своей судьбе и жестокостью, за лихостью и «волюшкой» твою бескрайность и тщательно, от самой себя скрываемую любовь ко всем, твои бескорыстие, щедрость – отдать все, до последней рубахи, ревность и опять, и опять — любовь без конца и края и сострадание ко всему живому вплоть до самопожертвования, полной самоотдачи, — тот станет русским.
Приди, враг! Плюнь в наши образа и кинь свиньям хлеб, ударь старика и укради у него последнее.
И Россия тебя пожалеет.
Может, и убьет.
Но приголубит, убогого, забытого Богом, отверженного, непонятого и нелюбимого. Потому как разве ж это дело — плевать в образа?
Эээх, вы…
Отрывок из новой книги “Неродные братья. Иноверцы на службе России”