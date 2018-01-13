Наброс очередной о том, что за отчётный путинский период страна ничего «не шмогла». Какое надобно иметь иметь восприятие, чтоб из раза в раз подобное буровить! Достаточно выйти на чистые светлые улицы (не только Москвы) и вспомнить их же, но пятнадцать-двадцать лет назад. Или поискать в интернете новостной контент тех лет – общим фоном которого был кромешный бесперспективняк. Внутри страны, не говоря уже о снаружи. Не помните? Отшибло?

Собственно, с набросом всё штатно. Жителям Древнего Рима тоже не нравились условия содержания – халявный хлеб невкусный, зрелища неинтересные. И ихние истерики так же подогревались тогдашними политическими интриганами, но нынче технологии интриг неимоверно продвинулись. Радует, что критикуемая путинская власть любопытна к истории и точно знает, что за развратом избалованного общества следует приход варваров и отступление цивилизации. Надолго, на мрачные века.

Походу, на планете немного властных институтов институтов, подобно путинскому, понимающих исторические закономерности и готовых противопоставлять грусти не популярное, но насущное. Примечательно, что институты эти не густо посеяны по земле, но находятся в гособразованиях с тысячелетней историей. Про Китай, конечно. А вот Европа заблудилась. Или, вернее, её заблудили. Надеюсь, вывернет, ведь тоже старенькая цивилизация.

Короче, за Путина! Работай дальше, брат!