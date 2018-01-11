Стаж вождения важнее Хрущева и Путина

Давно меня не останавливали гаишники. Ой, давно. И надо же – сегодня, когда очень спешил на встречу, в самом центре Москвы, один из них меня остановил. Я уже давно научался не выходить из машины перед гаишниками, и потому просто протянул ему документы. Молодой парень, симпатичный, подтянутый, спокойно изучил их и неожиданно спросил “Вы поняли, почему я вас остановил, вам ясно что вы нарушили?” Я точно знал, что ничего не нарушил, но на всякий случай вышел из машины и попытался понять, что он имеет ввиду. И неожиданно понял – очевидно, я правым колесом наехал на сплошную линию. Но шел снег, дорога была в ужасном состоянии, никаких полос не было видно. Об этом я и сообщил офицеру. “Да, – легко согласился он, – я понимаю. Потому я напишу протокол, в котором укажу, что вы не специально наехали, что была такая погода, вы просто не увидели линию. Документы я у вас забирать не буду, но вам придется в один из ближайших дней придти в суд и там как решат, так решат”. Он был очень благожелателен, поверьте. Он не вымогал у меня денег. Он просто выполнял свою работу. Но от всей этой бессмыслицы, я чуть с ума не сошел. “Но вы понимаете, что это – абсурд? – спросил я его. – Вы же сами признаете, что дорогая такая, плохая видимость, я никому не помешал, никого не ударил и т.д.” Гаишник согласился, что все это так, но напомнил мне, что машину снимала камера и он не может меня просто так отпустить.

Я включил всю свою программу, накопленную за долгие годы вождения. Рассказал ему про свои успехи на телевидении, что я снял много фильмов про ГАИ, что я видел Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина, Путина, что я знал всех министров МВД, и что один из них даже наградил меня личным именным оружием.

Гаишник все это выслушал с большим уважением, но твердо стоял на своем – протокол, суд, и там разберутся.

Я не знал, что делать. И неожиданно для себя самого, спросил, сколько полицейскому лет?

- 32 , – спокойно ответил он, не удивившись моему вопросу.

- А вы знаете, сколько лет я за рулем? – спросил я его. – 44. То есть я больше лет за рулем, чем вы живете.

Гаишник не поверил, но стаж указан в правах и было видно, что на него это произвело большое впечатление.

Короче, он меня отпустил.