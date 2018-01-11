В конце 80-х центром журналистики был Домжур, как и положено. Лет десять он стоял на ремонте, и открылся в перестройку. Часов в семь вечера в пивной собиралась братия со всех столичных газет, телевизионщиков и радистов почти не было. Пили обильно, страсти кипели, за продажность в профессии легко было огрести по физии.

С девушками ходили в тамошний бар – с девушками со стороны, желавшими взглянуть на элиту прессы.

А потом все встречались в ресторане. Как правило, там шли без конца какие-то презентации, к вечеру охрана слабела, и все желающие накачивались и наедались, пардон, “на халяву”.

У меня были хорошие отношения с тогдашним директором, З.

-Вставай, уже утро,-услышал я и открыл глаза.

Оказывается, я спал в гостинной, на огромном кожаном диване.

Вокруг кипела жизнь. Собиралась пресс-конференция на тему перестройки. Сновала куча иностранцев.

Я встал.

-Кто это? – Боязливо спросила какая-то девица-переводчица директора.-Мои иностранцы волнуются…

-Это? Это – лучший репортёр Москвы,-ответил З. -Всю ночь охотился за бюрократами, сейчас отдыхает…

Мгновенно меня окружили телекамеры, штук пять. Посыпались вопросы.

-Но, господа, г-н Воеводин связан контрактом, эксклюзив – только Мосправде! -Спас положение З.

А то я бы порассказал…

Зашли в кабинет к З.

Он налил.

Из буфета принесли бутерброды.

-Вот ты зачем?- Начал я.

-А что мне иностранцам было сказать? Что советские журналисты пьют до беспамятства и там же падают? А так – Мосправду будут читать во всем мире…

Выпили еще.

-Ты в следующий раз в ресторане ложись, -сказал З.-Там до обеда не побеспокоят…