В конце 80-х центром журналистики был Домжур, как и положено. Лет десять он стоял на ремонте, и открылся в перестройку. Часов в семь вечера в пивной собиралась братия со всех столичных газет, телевизионщиков и радистов почти не было. Пили обильно, страсти кипели, за продажность в профессии легко было огрести по физии.
С девушками ходили в тамошний бар – с девушками со стороны, желавшими взглянуть на элиту прессы.
А потом все встречались в ресторане. Как правило, там шли без конца какие-то презентации, к вечеру охрана слабела, и все желающие накачивались и наедались, пардон, “на халяву”.
У меня были хорошие отношения с тогдашним директором, З.
-Вставай, уже утро,-услышал я и открыл глаза.
Оказывается, я спал в гостинной, на огромном кожаном диване.
Вокруг кипела жизнь. Собиралась пресс-конференция на тему перестройки. Сновала куча иностранцев.
Я встал.
-Кто это? – Боязливо спросила какая-то девица-переводчица директора.-Мои иностранцы волнуются…
-Это? Это – лучший репортёр Москвы,-ответил З. -Всю ночь охотился за бюрократами, сейчас отдыхает…
Мгновенно меня окружили телекамеры, штук пять. Посыпались вопросы.
-Но, господа, г-н Воеводин связан контрактом, эксклюзив – только Мосправде! -Спас положение З.
А то я бы порассказал…
Зашли в кабинет к З.
Он налил.
Из буфета принесли бутерброды.
-Вот ты зачем?- Начал я.
-А что мне иностранцам было сказать? Что советские журналисты пьют до беспамятства и там же падают? А так – Мосправду будут читать во всем мире…
Выпили еще.
-Ты в следующий раз в ресторане ложись, -сказал З.-Там до обеда не побеспокоят…
Домжур
В конце 80-х центром журналистики был Домжур, как и положено. Лет десять он стоял на ремонте, и открылся в перестройку. Часов в семь вечера в пивной собиралась братия со всех столичных газет, телевизионщиков и радистов почти не было. Пили обильно, страсти кипели, за продажность в профессии легко было огрести по физии.
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