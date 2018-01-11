Все это ерунда, что нет свободы прессы.

Профессия почти сошла на нет, потому что нет куража.

При Советах был. И журналистика была захватывающей профессией.

После СССР кураж был еще лет 15.

А сейчас главреды – просто “менеджеры”. Они и знать не знают, что такое кураж в нашем деле. И боятся тех, в ком его замечают. Им нужны истуканы, как они сами.

Вот и все, посоны.

No women – no drive.

Переквалифицируемся в управдомы.