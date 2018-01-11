{ 11 января 2018 }

Журналистика

Рубрики: [Фейсбук]  

Все это ерунда, что нет свободы прессы.
Профессия почти сошла на нет, потому что нет куража.
При Советах был. И журналистика была захватывающей профессией.
После СССР кураж был еще лет 15.
А сейчас главреды – просто “менеджеры”. Они и знать не знают, что такое кураж в нашем деле. И боятся тех, в ком его замечают. Им нужны истуканы, как они сами.
Вот и все, посоны.
No women – no drive.
Переквалифицируемся в управдомы.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

Похожие посты:

Нет похожих(( Может быть это подойдет: МАЛЕЖИК ХОТЕЛ МОРДОБОЯ.

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»