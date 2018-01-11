Все это ерунда, что нет свободы прессы.
Профессия почти сошла на нет, потому что нет куража.
При Советах был. И журналистика была захватывающей профессией.
После СССР кураж был еще лет 15.
А сейчас главреды – просто “менеджеры”. Они и знать не знают, что такое кураж в нашем деле. И боятся тех, в ком его замечают. Им нужны истуканы, как они сами.
Вот и все, посоны.
No women – no drive.
Переквалифицируемся в управдомы.
Журналистика
Все это ерунда, что нет свободы прессы.
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