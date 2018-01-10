Сейчас в России снимают много кино. Большая часть этого кино удачно рифмуется со словом говно. Но иногда выстреливают и вполне приличные фильмы. Но большая часть это “кругом говно и гной” Звягинцева или “Мусаракш со стразиками и перламутром” Бондарчука.

Но речь сейчас не об этом. Меня давно интересует вопрос отчего в российском кино все так охуенно живут? Показывают дом рядового, что интересно, честного мента, менеджера по продажам лопат, доктора инфекционной больницы на бюджете, учительницы средней школы Зажопинска, так у всех по большей части хоромы с камином и позументами на втором этаже. Мебель нихуя не из Икеи, а вполне себе итальянские диванчики, белые обои и черная посуда.

Даже Звягинцев, который по идее должен показывать тлен и безысходность с разлагающимися трупами в детском морге, грешит вполне себе приличным евроремонтом у главных героев.

Где все эти хрущевки с вахтерами, бабушкины шкафы, линолеум с пузырями и двухконфорочные закопченные плиты, на котором кипятится таз с трусами?

По-моему надо начинать с этого. Как только герои фильмов начнут жить согласно их статусу, сразу все наладится. Правда Звягинцев совсем распоясается и начнет снимать фильмы не вылезая из подвала с обглоданными бомжами.