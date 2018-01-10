{ 10 января 2018 }

Либерально

Рубрики: [Фейсбук]  

Есть один знакомый возрастной либерал – закончил юрфак одесского универа, права человека превыше всего и всё в таком духе. Изъясняется на публике как и положено в либеральной среде – «Россия страна-агрессор», «аннексия Крыма», «после 2014 года жить на полуострове стало невозможно», «Мы построим сильную и процветающую Украину, независимую от Москвы». При этом он будучи гражданином Украины в 2014 году быстро прописался в доставшуюся от матери квартиру в Крыму и получил российский паспорт, а с ним и российскую пенсию, на которую сейчас живет в Одессе. Его старший сын получил российский паспорт и живет в Москве. Вторая жена с двумя его детьми вышла замуж и перебралась с ними во Францию. Как итог его сейчас кормит страна-агрессор, а дети не желают строить сильную Украину, сбежав из неё куда подальше. Весьма либерально, да…

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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