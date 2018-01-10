Есть один знакомый возрастной либерал – закончил юрфак одесского универа, права человека превыше всего и всё в таком духе. Изъясняется на публике как и положено в либеральной среде – «Россия страна-агрессор», «аннексия Крыма», «после 2014 года жить на полуострове стало невозможно», «Мы построим сильную и процветающую Украину, независимую от Москвы». При этом он будучи гражданином Украины в 2014 году быстро прописался в доставшуюся от матери квартиру в Крыму и получил российский паспорт, а с ним и российскую пенсию, на которую сейчас живет в Одессе. Его старший сын получил российский паспорт и живет в Москве. Вторая жена с двумя его детьми вышла замуж и перебралась с ними во Францию. Как итог его сейчас кормит страна-агрессор, а дети не желают строить сильную Украину, сбежав из неё куда подальше. Весьма либерально, да…