Про власть и выборы

К индивидуальной моей юности как-то подверсталось открытие первого в городе бара. Так мы в Курске называли кафе «Пингвин» – помещение с барной стойкой, в котором заехавший из Харькова бармен Игорь Спасибо смешивал разные напитки, волюнтаристски называя их «коктейлями». Как такое событие могло произойти тогда, в 75-м, в нашем затхлом городе – ума не приложу. Но случилось. Игорь стоял за стойкой, на глазок смешивал жидкости и страшно боялся курских посетителей. И было чего. Курск славился тогда уличным бандитизмом, делился на районы и слободки, со специальными представлениями о патриотизме к «малым родинам», которыми и были эти слободки и даже отдельные улицы. В каждом таком «патриотическом» образовании были свои вожаки и «авторитеты» строго державшие уличную власть и вовсю конфликтовавшие с соседями. Дрались улица на улицу, район на район и местом таких драк до появления «Пингвина» был, как правило, Парк им. Первого Мая или Первомайский. Там, на танцах и происходили слободские разборки или, как мы их тогда называли «завязки».

Но открылся первый бар и народ, насмотревшись фильма «Лимонадный Джо», стал приходить в «Пингвин» и «завязывать» конфликты там. Игорю было чего бояться…

Через неделю своей работы в Курске Спасибо уже был готов немножко делиться доходами в обмен на безопасность. Так и зашли мы в «Пингвин» через неделю после его открытия. Мы – команда Виталика – студента мединститута. Виталик – старший, безусловный харизматический лидер. Костяк команды – Бобёр и я – младшенький в команде. Примыкали походу и другие, но костяк был из троих. Условия наши были, по сегодняшним меркам, крайне лояльными. Мы могли бесплатно пить сами и угощать, кого сочтём нужным. Кто помнит тогдашние времена, согласится, что и это было круто.

Сначала приходилось драться по несколько раз за вечер, после, когда толпы любопытствующих из дальних районов поубавились, драк стало меньше.

Параллельно с открытием бара шла перестройка блатной среды в городе. Прежде в городе были локальные и городские авторитеты, но централизации не наблюдалось. На многочисленных малинах блатовали по своему т.н. «синяки» – люди сиделые, насквозь криминальные, а в остальном городе появились первые ростки спортивного движения – парни из разных районов, объединённые общими спортзалами. Естественно, единоборцы. Курск тогда славился дзюдоистами и самбистами. Был даже центром олимпийской подготовки по этим видам борьбы. Ну и «Спартак», конечно, боксёрский. Бокс, он значительно проще борьбы, буквально, пара движений и, при наличии определённых дарований, уже боец. Куряне дарованиями такими обладали. Высоких спортивных результатов не выдавали, но схлопотать на улице поставленный удар в голову было запросто.

Как раз в те времена «спортсмены» стали отжимать у «синяков» власть в городе…

И вот, на фоне всего перечисленного наша команда стала крышевать бармена Игоря. Понятное дело, конфликтовать с районами горстке, пусть и умелых, было никак. Потому старшие – Виталик и Бобёр, принялись использовать «спортивные» связи. Уже к открытию «Пингвина» уличная власть стала концентрироваться у Вовси – боксёра тяжеловеса из Казацкой, человека мудрого. Он нас и прикрывал, когда мы давали по башке кому-нить из локальных авторитетов…

К чему это я? А к тому, что с природой власти довелось познакомиться, что называется, с младых ногтей. И природа эта и сложна и проста одновременно. Вовсю никто не избирал, его просто уважали, боялись и он был власть. Вспоминаю, как несколько раз мои старшие брали с собой на визиты к нему и как он осуществлял своё правосудие. Очень спокойно, даже как-то лениво. Немногословно. Не рвал не себе рубаху, не эмоционировал понапрасну. Вовся не мастак был говорить, говорили, как правило, за него, но говорили то, что он хотел, чтоб говорили. У Вовси был и репрессивный аппарат, при том, что сам был ого-го какой боец… но управлял городом не только силой. На силу всегда находилась сила. Власть – это мудрость. Вернее, власть – это мудрая сила.

А выборы это так – глупости для слабаков.