Следующий год, видимо, пройдет под знаком “понять и простить”.

Предновогодняя история с Евгенией Бильченко, которая для многих прошла стороной – это лишь первая ласточка.

Суть этой истории проста. Доктор наук из Киева, поэт, героиня майдана и волонтер “Правого сектора” Евгения Бильченко, типа, прозрела и ездит в Россию мирить народы. Естественно, ряду людей такой внезапный пацифизм и миротворчество не по душе. На Бильченко пишут заявления, появляются какие-то казаки. За Бильченко выступают хором все т.н. “пророссийские” украинцы в социальных сетях. Прозревшую поддерживает Прилепин. Нам объясняют, что она раскаялась. Надо понять и простить. Хотя на деле Евгения ни в чем не раскаялась, всё она делала правильно. Во всем виноваты обе стороны, Россия и Украина, и Бильченко сейчас тут с помощью антивоенных стихов всех помирит. Тех, кому это всё не по душе, традиционно называют нацистами и черносотенцами, “турбо-патриотами”, “русскими свидомыми”, – оскорбления из уст миротворицы и её группы поддержи как из рога изобилия сыпятся.

Но, вероятно, перед нами просто первый голубь мира. Вернее, голубица. Ласточка такая.

Бильченко не случайна. Даме под сорок, а она косит под девочку. Вся такая трогательная, нелепая, вся такая ранимая. А её травят.

Суть ясна. #Онажедевочка. Она за мир. А вы что – партия войны? У вас тут Ковтуны столуются, Запорожские и прочая публика. А на девочку-профессора накинулись. Пусть она вас немного поучит жизни у вас же дома, чего вам, жалко? Ну, снабжала “Правый сектор”, с кем не бывает.

Думаю, пробные шары пошли. Дальше будет больше. Мирить нас с Украиной начнет целая армия.

По ссылке в первом комментарии – текст Яна Валетова. Писателя-фантаста из Днепра (ага), певца режима. Что пишет?

“Знаете, что очень грустно? Никого с той стороны мы не поменяем. Никого. Что бы мы не говорили, что бы мы ни писали. Какие бы аргументы не приводили. Ни наших, ни тех, кто за поребриком. А они не поменяют нас. Это Глухота. Глухота с большой буквы. Компромисс невозможен, потому что стороны его не хотят. Все хотят победы, а победы в таких схватках не бывает. Можно только уничтожить друг друга.

Два мира, которые не в восторге от соприкосновения, но вынуждены тереться друг о друга. Крайне неприятное соседство, от которого не уйдешь. Общая граница, общее прошлое, родственники, друзья, мифология. Все это хрустит и рвется по швам.

Мы похожи? В целом – похожи, хоть отрицаем это. Мы ругаемся и начинаем ненавидеть друг друга, как настоящие близкие люди – до хрипа.

Но разница между нами в том, что мы не брали и не хотим чужого. Мы не хотим присоединить Кубань, мы хотим, чтобы нас оставили в покое.

Только этого мало для мира и свободы.

И х*р знает, что с этим делать.

Разве что продолжать разговаривать с глухими и не слышать своего собственного голоса”. (с)

Все начинают спорить о “не брали чужого”. Не слышат интонации. А она прозрачна. Перед нами новый потенциальный “бильчонок”. Ещё немного, и он тоже поедет мирить глухих, но таких похожих. И о нем будут говорит, что он одумался, хотя писатель слова об этом не скажет. Нет, скажет то же самое. Мы с вами виноваты одинаково в украинском майдане и войне, только Россия чуть больше, потому что и страна чуть больше. Давайте наводить мосты.

Те, кто от такого выпадет в осадок, будут названы рашистами, упоротыми, желающими войны.

Четыре года прошло. Ждите десанта педагогов от соседей, которые, поплясав на пепле Дома Профсоюзов, теперь приедут к нам учить нас миру, дружбе и взаимопониманию.

За счет принимающей стороны, само собой.

А по телевизору нам расскажут, какое это достижение. “Они, наконец, поняли!”

Вот такой возможный прогноз.