Очень важно, чтобы женщина пила.

На студии “СОЮЗ” Ю.Н. выпустила первый альбом Иногда кажется, что дышать все-таки можно. На перенаселенной, как коммуналка в брежневские дни, сцене сбоку появляются те, кого угораздило проходить под дежурной эгидой “юное дарование”. Даже дежурность бессильна забить приятственное впечатление [Читать...]

Когда-то после окончания МГУ, он твердо выбрал Науку, но в конце 80-х стал заниматься политикой, только потому, что ему мешали быть ученым. Народный депутат, именно ему принадлежит идея создания демократической фракции – Межрегиональная Депутатская Группа. Ученый-экономист, видный политик [Читать...]