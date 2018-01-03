{ 3 января 2018 }

Очень важно, чтобы женщина пила

Рубрики: [Фейсбук]  

Очень важно, чтобы женщина пила.
Нет, не запоем, конечно, и необязательно суровые мужские напитки – хотя это тоже неплохо, – но уж точно красное сухое, и не кобенясь, легко.
Заявленная женщиной позиция: “я не пью” – это объявление гендерной войны.
Всякий трезвенник – враг пьющих, но принципиально непьющая женщина словно бы сразу смотрит на тебя в военный бинокль, что твой Турчинов в начале АТО.
- А ты вообще кто?
- Я? Никто, конечно же.
Но ведь это еще не все.
Алкоголь, несомненно, рождает доверие, но если он его не рождает – это еще хуже.
Пьющие принцессы в миллион раз лучше трезвых, но пьющие принцессы, которые остались разочарованными и скучающими, вопиюще приличными, – уж лучше бы они пили морковный сок.
А надо-то как?
А надо так: второй бокал, третий бокал – и все, любовь.

Дмитрий Ольшанский


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