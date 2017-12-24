Розовый директор

Верится в разумность руководства. Вера эта не всегда рациональна, да, порой, религиозна. Соглашусь, что с чисто психологических позиций это компенсаторное – признать что нами руководят некомпетентные люди просто не хочется. Появление на политической поляне Грудинина многое путает в моей картинке мира.

Понятно, что это появление некий технологический экзерсис АП. Пока не могу осмыслить цели и задачи такого упражнения. Могу чего-то непонимать, и не понимаю – зачем? Грядущие выборы руководителя страны, предположительно, должны консолидировать патриотический электорат. Впереди множество отчётливо просматривающихся вызовов, потребующих мобилизации. Во всех сферах, и в первую очередь, в идеологии. Без этого всё будет плохо. Очень. Значительно ужаснее, чем сейчас нам представляется.

На фоне этих размышлений появление “розового директора” совхоза, очевидного популиста, кажется глупостью. В нашей непростой сегодняшней жизни, с набором внешнеполитических бед-злощастий, появление этого Грудинкина представляется глупостью.

Повторюсь, могу чего-то непонимать.