Я, наверное, доподлинно знаю, что моя подруга Юлианна Винер – “археологический”, по Константину Федину, отдельный, специальный человек, человек благословенный, чьи два главных канона – жадность до жизни и дружелюбие.

Выражаясь по-умному, Юлиана Винер – редкой красоты барышня, думающая о красоте в ее экзистенциальном понимании.

Я – “самый хардкорный фанат” ЮВ. Особенно с того дня, как прознал о ее фонде “ЖИЗНЬ КАК ЧУДО”.

Это единственный фонд на всю гигантскую нашу страну, который оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени.

Юля с друзьями не могут допустить, чтобы рядом “падали маленькие дети, как падают в старом бору перестоялые сосны”.

Только отставной козы барабанщики думают, что помогать – это тяжелый крест, тем более помогать детям, беспомощным и безвинным.

Мы в неоплатном долгу перед жизнью, мы живем полной жизнью, без болячек, и мы не можем, не имеем права неглижировать детской бедой, только у полых людей вызывающей иррациональный холодок.

В эпоху торжествующих озлобленности, маловерия и эгоцентризма Юля и ее товарищи уверены, что “помогать – легко!”.

Их фонд помогает детям с 2009-го года, и дети, более ШЕСТИСОТ детей, уже, забыв про боль, слышат волшебную мелодию жизни, по-летнему теплой, а я дружил с человеком все это время и даже не знал, как он стремится и старается уменьшить количество боли в мире, от боли задыхающемся.

Она, они разукрашивают жизни детей полевыми цветами и солнечными зайчиками.

Это именно тот процесс, частью которого хочется стать, даруя самим себе колоссальный эффект сопричастности к хорошему делу.

Мы довольствуемся эпизодическим деланием добра, что, конечно, не свидетельствует о невыносимом позерстве, но и о нашей зрелости не говорит.

Юля Винер, спасающая с друзьями детей, знает: помогая, ты начинаешь светиться.

Она всегда светится, когда мы видимся.