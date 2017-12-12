{ 12 декабря 2017 }

Россия

Рубрики: [Фейсбук]  

Наткнулся в ленте у Олега Дивова : “Такое ощущение, что есть две России. В одной, Ямал СПГ, Керченский мост, сила Сибири, победа в Сирии, Нурбангандов и Прохоренко, в другой “Нуреев”, фильм про укронацистов в центре Москвы, грант в 2.5 миллиона Алексеевой, полковник Захарченко и Мара Багдасарян, Бузова и желание участвовать в ОИ под белым флагом.”

Нет, это одна Россия.. Но еще больная – метастазами 90-х. Они проросли всюду, раковые клетки другу друга за руку держат – рукопожатные все..

И они не намерены бежать – деньги-то качаются из России. Цепляются. И приросли намертво к своим местам и бюджету.. Но это явные.

А есть и совестливые. Очень их корячит давать гранты Боссарт да Алексеевой.. Со слезами дают. Вынужденно. И Россию как мать любят.

Но по-другому не могут – на крючке. Шантаж. Если заартачатся – тут же либеростня взвоет и покажет нечто – то особнячок на Рублевке миллионов за 170 при зарплате в 500 тысяч. То жену вытянут с ежемесячной зарплатой тысяч в 100 в некой фирме, которую благодетельствовал грантами..

И как тот голубой воришка – стесняется, а наделяет Алексеевых премиями, грантами, дотациями.. И улыбается им и заискивает..

Иногда недовольные – орда – прилюдно секут непослушных. Секут с наслаждением – как Мединского. За патриотическую диссертацию. А до этого долго искали компромат – на незаконно нажитое имущество. Не нашли, но решили вот так – хуком в челюсть.. И ведь сломали. Боится.

Какой выход? непопулярный. Дать индульгенцию ВСЕМ чиновникам. Все, дескать.. Не будет прокуратура интересоваться вашими квартирами на набережных. Но вот с этого момента – от сих до сих – отчет.

Так что визг Райкина или Виктюка – это не эмоции. Это предупреждение. Последнее. Дэньга давай.. иначе..

И ведь боятся. Даже Песков нервничает.

Ингвар Коротков


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