Адвокатировать Путину нет нужды. Он в этом не нуждается. Хочется понять строй его мыслей. Для себя. И иногда кажется, что понимаю. Как водится, пропуская через свой опыт. Оставляю всем право на ошибку – и себе и вам и Путину.

И так, лет этак двадцать назад я делал журнал “Кинопроизводство”. Совершал все возможные глупости, занимал на это дело деньги, о бизнее имел представление самое отдалённое и отдавать их не получалось. Кредиторы были разные и их было много. Кто-то, понимая мою ситуацию, списывал долг, кто-то настаивал на продаже мною всего и вся и возврате денег. Продавать к какому-то моменту стало нечего и одни ребята прислали других ребят. Меня посадили в машину и повезли за МКАД, в лесок. “На экскурсию”. В машине их было четверо, я самый маленький. Планы экскурсоводов были очевидны – сделать мне неприятное. Но у неприятного были градации – могли просто избить, могли попугать, а могли и завалить. Ресурсы для реализации этих планов у них были. Очевидно обученные рукопашным практикам и, по крайней мере, с двумя волынами. Было очень страшно, но всякий из перечисленных вариантов мною уже примерялся. Стал вопрос – сдохнуть бараном в процессе бандитского Курбан Байрама или тоже сдохнуть, но хоть как-то подороже себя продать.

Пересказывать все мои тогдашние ощущения не стану, просто поверьте, ощущения были и в пиковых режимах. Ждал момента, когда станут убивать и готовился ударить, хотя бы одного. Чувствовал – если потороплюсь с ударом, то ситуация для меня станет необратимой. Если в планы меня убивать не входило, то после моего удара точно вальнут. Короче, ситуация разрешилась несколькими ударами по мне, рукояткой ТТ развалили щёку изнутри и несколько раз ногами постучали по организму.

Иногда мне кажется, что у Путина ощущения похожие на мои, двадцатилетней давности – когда ударить, сейчас или ещё не время? При том, что твой удар делает ситуацию необратимой. А может и обойдётся, попугают, ну ударят… и ещё пожить, поискать варианты?