{ 11 декабря 2017 }

Олимпийцы

Рубрики: [Фейсбук]  

Чего заточенные на своём спортивном тщеславии олимпийцы не понимают – выиграют они там или нет зависит не только и не столько от них, сколько и в большей степени – как станут судить.
А что до человеческого тщеславия, то его утолить было, как нечего делать – сказал: не поеду!; и любим всей страной! Во всяком случае, нормальной её частью

Карл Шуман


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