Чего заточенные на своём спортивном тщеславии олимпийцы не понимают – выиграют они там или нет зависит не только и не столько от них, сколько и в большей степени – как станут судить.

А что до человеческого тщеславия, то его утолить было, как нечего делать – сказал: не поеду!; и любим всей страной! Во всяком случае, нормальной её частью