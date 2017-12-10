Как выглядит идеальная Россия с точки зрения чиновников?

В стране осталось несколько городов. В каждом живет от пятнадцати до тридцати миллионов.

В центре любого из них – апартаменты по сто миллионов за квартиру и рестораны со счетом на тридцать тысяч за ужин, велодорожки и музеи современного искусства.

На окраинах – стоэтажные башни с квартирами по сорок метров, где платят вечную ипотеку и стоят в очереди, чтобы спуститься на лифте.

Школ нет.

Впрочем, есть одна, платная, цель которой – «воспитать грамотного потребителя», и еще одна – для мигрантов, там дружба народов и шариат.

Университетов нет. Только Высшая школа экономики – с госбюджетом а ля полет на Марс, но учат там, разумеется, что государство неэффективно.

Больниц нет. Заболел – упал – умер. Проиграл конкуренцию!

Пенсий нет. Состарился – упал – умер. Проиграл конкуренцию!

Парковок нет. Цивилизованные люди должны гулять и ездить на велосипеде. Ну, декабрь – и что? Конкуренция, естественный отбор!

Триста видов налогов, включая налог за пользование улицами, налог за восхищение памятниками архитектуры, случайно попадающимися на пути, и еще специальный налог за то, что пока не убили.

Конечно, государство неэффективно – когда мы должны платить вам, но когда вы должны платить нам – о, это совсем другое дело.

И никаких наличных денег – а то как мы их вам заблокируем прямо в кармане?

Деньги – это вообще вредно. Почти как школы с больницами.

А за пределами нескольких городов – пустота.

Никого и ничего.

Всех сократили, все отменили и все снесли, а потом еще раз приехали и цветмет собрали (а вам нельзя – штраф).

Как хорошо, когда везде пусто.

Ведь пустоту тоже можно попробовать продать.

Але, китайцы?