Как выглядит идеальная Россия с точки зрения чиновников?
В стране осталось несколько городов. В каждом живет от пятнадцати до тридцати миллионов.
В центре любого из них – апартаменты по сто миллионов за квартиру и рестораны со счетом на тридцать тысяч за ужин, велодорожки и музеи современного искусства.
На окраинах – стоэтажные башни с квартирами по сорок метров, где платят вечную ипотеку и стоят в очереди, чтобы спуститься на лифте.
Школ нет.
Впрочем, есть одна, платная, цель которой – «воспитать грамотного потребителя», и еще одна – для мигрантов, там дружба народов и шариат.
Университетов нет. Только Высшая школа экономики – с госбюджетом а ля полет на Марс, но учат там, разумеется, что государство неэффективно.
Больниц нет. Заболел – упал – умер. Проиграл конкуренцию!
Пенсий нет. Состарился – упал – умер. Проиграл конкуренцию!
Парковок нет. Цивилизованные люди должны гулять и ездить на велосипеде. Ну, декабрь – и что? Конкуренция, естественный отбор!
Триста видов налогов, включая налог за пользование улицами, налог за восхищение памятниками архитектуры, случайно попадающимися на пути, и еще специальный налог за то, что пока не убили.
Конечно, государство неэффективно – когда мы должны платить вам, но когда вы должны платить нам – о, это совсем другое дело.
И никаких наличных денег – а то как мы их вам заблокируем прямо в кармане?
Деньги – это вообще вредно. Почти как школы с больницами.
А за пределами нескольких городов – пустота.
Никого и ничего.
Всех сократили, все отменили и все снесли, а потом еще раз приехали и цветмет собрали (а вам нельзя – штраф).
Как хорошо, когда везде пусто.
Ведь пустоту тоже можно попробовать продать.
Але, китайцы?