{ 10 декабря 2017 }

Идеальная Россия

Рубрики: [Фейсбук]  

Как выглядит идеальная Россия с точки зрения чиновников?

В стране осталось несколько городов. В каждом живет от пятнадцати до тридцати миллионов.

В центре любого из них – апартаменты по сто миллионов за квартиру и рестораны со счетом на тридцать тысяч за ужин, велодорожки и музеи современного искусства.

На окраинах – стоэтажные башни с квартирами по сорок метров, где платят вечную ипотеку и стоят в очереди, чтобы спуститься на лифте.

Школ нет.

Впрочем, есть одна, платная, цель которой – «воспитать грамотного потребителя», и еще одна – для мигрантов, там дружба народов и шариат.

Университетов нет. Только Высшая школа экономики – с госбюджетом а ля полет на Марс, но учат там, разумеется, что государство неэффективно.

Больниц нет. Заболел – упал – умер. Проиграл конкуренцию!

Пенсий нет. Состарился – упал – умер. Проиграл конкуренцию!

Парковок нет. Цивилизованные люди должны гулять и ездить на велосипеде. Ну, декабрь – и что? Конкуренция, естественный отбор!

Триста видов налогов, включая налог за пользование улицами, налог за восхищение памятниками архитектуры, случайно попадающимися на пути, и еще специальный налог за то, что пока не убили.

Конечно, государство неэффективно – когда мы должны платить вам, но когда вы должны платить нам – о, это совсем другое дело.

И никаких наличных денег – а то как мы их вам заблокируем прямо в кармане?

Деньги – это вообще вредно. Почти как школы с больницами.

А за пределами нескольких городов – пустота.

Никого и ничего.

Всех сократили, все отменили и все снесли, а потом еще раз приехали и цветмет собрали (а вам нельзя – штраф).

Как хорошо, когда везде пусто.

Ведь пустоту тоже можно попробовать продать.

Але, китайцы?

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. РОССИЯ ЗАВТРА – РОССИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ – РОССИЯ НАВСЕГДА

    2. РОССИЯ ЗАВТРА – РОССИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ – РОССИЯ НАВСЕГДА

    Все вокруг настолько увлечены темой президентских выборов, что кажется, будто 17 июня наступает конец света. Политики, эксперты, обозреватели обсуждают качества претендентов на президентский трон, взвешивают шансы, жонглируют рейтингами. Однако в формуле “президент России” ключевое слово все-таки не “президент”. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»