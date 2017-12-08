Двадцать шесть лет назад 8 декабря в Беловежской пуще лидеры трех государств – России, Украины и Белоруссии подписали соглашение о распаде Союза Советских Социалистических Республик. Ельцин в своей книге “Записки президента” так описывает свои чувства в этот момент: «Вдруг пришло ощущение какой-то свободы, легкости… Я почувствовал сердцем: большие решения надо принимать легко…» И Ельцин принял! Большое и легкое решение было отпраздновано большим застольем. В своих воспоминаниях Буш отметил, что Ельцин позвонил ему прямо из охотничьего домика в Беловежской пуще и заявил: «Горбачев еще не знает этих результатов… Уважаемый Джордж… это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Учитывая уже сложившуюся между нами традицию, я не мог подождать даже десяти минут, чтобы не позвонить Вам»
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА
Мы родились в большой заповедной стране
Нам неплохо жилось в ту эпоху застоя,
Потому что тогда, как в безоблачном сне,
Все вокруг были «за» и портвейн пили стоя.
Почему же сейчас прошибает слеза
Всех, на бывшем пространстве Союза живущих?
Потому что всех нас четверть века назад
Медным тазом накрыла Беловежская пуща.
Здесь когда-то пришлось повстречаться троим,
Что бухнули сперва, ну а после решили
На похмелье пропить флаг державы, а с ним –
Ум, честь, совесть эпохи и Союз нерушимый.
В темно синем лесу, где трепещет мороз,
Накатили и руки на прощанье пожали…
С той поры наша жизнь покатилась вразнос
По ухабам да кочкам расчлененной державы.
Что ни год – то дефолт, что ни месяц – то путч,
Не запор – так понос, не понос – золотуха.
А ведь был он когда-то велик и могуч
Нашей дружбы народов оплот и мишпуха.
Был у нас каждый час торжества апогей,
Что ложился в строку пятистопного ямба,
Был у нас и футбол, был у нас и хоккей,
А не только вид спорта под названием самбо.
В декабре – был декабрь, в январе – был январь,
И не гасли огни на искусственных ёлках,
И почти двадцать лет был у нас секретарь
С погонялом красивым – «Бровеносец в потёмках».
Он носил ордена и медали носил,
И колодки от звёзд он цеплял на пижаму,
Но зато не имел ни желанья, ни сил
Пропивать, как сапожник, дорогую державу.
Да, мы жили в стране, где стабильность была,
Где ничто никогда в жизни не дорожало.
В мире знали её, как Империю зла,
Но держава за это зла на мир не держала.
Украинец, грузин, и калмык, и тунгус –
В плане каждому был ломтик счастья отпущен.
На хрена же ты, блин, развалила Союз,
Беловежская пуща, Беловежская пуща?
В этот день у берез, от столицы вдали,
Открывая портвейн в назиданье живущим,
Помяни времена, что как зубры, ушли
В Беловежскую пущу, в Беловежскую пущу…